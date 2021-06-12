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Dünya
Haber Giriş: 12.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kirliliğin failleri

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Kirliliğin failleri

Biliminsanları, denizlerden toplanan 12 milyon çöpü analiz etti. Buna göre okyanusları kirleten ürünlerin başında tek kullanımlık poşetler, plastik şişeler, yiyecek kapları ve ambalajlar geliyor.

İspanya'daki Cadiz Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, mikroplastikler hariç 3 santimetreden büyük ve tanımlanabilir öğeler analiz edildi. Araştırmacılar, tek kullanımlık poşetler, plastik şişeler, yiyecek kapları ve ambalajlarının okyanusları kirleten en yaygın dört ürün olduğunu ve atıkların neredeyse yarısını oluşturduğunu tespit etti. Elde edilen verilere göre okyanusları kirleten plastiğin neredeyse yarısı, paket olarak satılan yiyecek ve içeceklerden kaynaklanıyor.

YASAKLANSIN ÇAĞRISI

Araştırmanın sonuçlarının yayımlandığı Journal Nature Sustainability adlı bilimsel dergideki başka bir çalışmada da, Avrupa’daki 42 nehirden okyanusa giren çöpler incelendi. Cadiz Üniversitesi’nin araştırmasında da kullanılan bu araştırmaya göre, yüzeyde duran çöplerin kaynaklandığı başlıca üç ülke İtalya, İngiltere ve Türkiye. Uzmanlar, çöplerin kaynağını belirlemenin ve henüz doğaya salınmadan önce önlem almanın önemine vurgu yaparak, bazı yaygın atıkların yasaklanması çağrısında bulundular.

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