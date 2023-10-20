Kirli su bile karaborsa... Gazze can çekişiyor

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Gazze halkı kirli su için varil başına 50 dolar ödüyor. İsrail’in ağır hava saldırıları ve tahliye çağrısına karşın Gazze kentinde kalmaya karar veren Mahmud Abdül Hakim ve ailesi, ‘buradaki insanlara neden güneye taşınmadıkları’ sorulduğunda şunu söylüyor: “Nereye gideceğiz ve ne yiyeceğiz?” Ailesiyle birlikte güneydeki Refah şehrine kaçan Filistinli anne Mouna Zaki de 10 gündür kendilerine su ulaşmadığını belirterek, “Kirli suyu, varil başına 200 şekel (50 dolar) ödeyerek satın alıyoruz” diyor.

‘AÇLIKTAN ÖLÜYORLAR’

Gazzeli çocuklar da sadece bombalarla can vermiyor. Onlar için en büyük tehlikelerden biri de açlık. Nahed Abu Harbied isimli bir Gazzeli, “Çocuklar açlıktan ölüyor, ben de onlara patlamış mısır yapmak zorunda kalıyorum, çünkü elimizde kalan tek şey bu” diye isyan ediyor. İnsanlar kirli su içmek zorunda kalmanın yanı sıra çöken altyapı nedeniyle ciddi bir hastalık tehdidi ile karşı karşıya. Gazze’deki sağlık yetkilileri, sudaki kirlilik seviyesinin ‘çok yüksek’ olduğunu söyleyerek ‘ciddi bir salgın’ konusunda uyarıda bulunuyor.