Kirli Gazze planını raftan indirdiler! İsrail ABD’den onay bekliyormuş

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İsrail Gazze Şeridi’nde soykırım inadından vazgeçmiyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze’deki Filistinlilerin bölgeden çıkarılması için hükümetin hazırlıklarını tamamladığını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın onayını beklediklerini iddia ederken Filistinlileri Gazze’den çıkarmadan gerçek bir çözüm olamayacağını ileri sürdü. Tel Aviv yönetimi, daha önce de Gazze’deki ağır yaşam koşullarına rağmen yaşamaya çalışan iki milyonu aşkın Filistinlinin başka bir ülkeye göçünü gündeme getirmiş, bütün dünyadan tepki yağmıştı.

‘TEK ÇÖZÜM GİTMELERİ’

Katz, Yedioth Ahronoth tarafından düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Gazze’nin geleceğine ilişkin mevcut planların Filistinlilerin bölgeden ayrılmasını da içerdiğini belirtti. İsrailli Bakan, “Sonunda Gazze için bu göç olmadan gerçek bir çözüm yok” ifadelerini kullanarak, hükümetin nüfusun bölgeden çıkarılması konusunda “organize ve hazırlıklı” olduğunu söyledi. Katz’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici unsur ise Washington’ın rolü oldu. İsrailli Bakan, planın uygulanması için ABD’nin onayının gerektiğini ve Trump yönetiminin Filistinlilerin götürülebileceği ülkeler konusunda çözüm bulmasını beklediklerini söyledi. Daha önce Tel Aviv yönetiminin birçok Afrika ülkesi ile Gazzelilerin göçüne dair görüştüğü gündeme gelmişti.

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ADINI DEĞİŞTİRDİLER

Katz ayrıca Gazze’deki Filistinlilerin önemli bir bölümünün bölgeden ayrılmak istediğini öne sürerek, nüfusun yüzde 80’inin göç etmek istediğini iddia etti. İsrail’in “gönüllü göç” olarak tanımladığı bu politika, uluslararası çevrelerde ise zorla yerinden etme endişelerini beraberinde getiriyor. İsrail basını haziran ayı sonunda, Tel Aviv yönetiminin Filistinlilerin Gazze’den ayrılmasını teşvik etmeyi amaçlayan planının adını değiştirdiğini bildirmişti. Haberlere göre İsrailli yetkililer, uluslararası kamuoyunda yoğun tepki çeken “gönüllü göç” ifadesi yerine “Hareket Özgürlüğü Planı” adını kullanmaya başladı. İsrail’in Kanal 13 televizyonu, güvenlik yetkilileri ve Mossad mensuplarına “gönüllü göç” ifadesini kullanmamaları yönünde talimat verildiğini aktarmıştı.

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MISIR’IN ‘KIRMIZI ÇİZGİSİ’

Guardian’ın haberine göre İsrail, Trump’ın desteğini özellikle bölge ülkelerini Filistinlileri kabul etmeye ikna edebilmek açısından kritik görüyor. Trump’ın desteğinin, başta Mısır olmak üzere diğer Arap devletleri üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor. Ancak ABD yönetimi, sözkonusu plan konusunda yeni bir mutabakat bulunduğunu doğrulamış değil. Zira Filistinlilerin göçü ilk gündeme geldiğinde, en sert tepkilerden biri Mısır’dan gelmiş, Kahire yönetimi, Gazzelilerin yerinden edilmesinin kendileri için “kırmızı çizgi” olduğunun altını çizmişti.

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FİLİSTİN DAVASININ TASFİYESİ DEMEK

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, geçen yıl ağustos ayında CNN’e verdiği röportajda ‘gönüllü göç’ kavramına itiraz ederek “Yerinden edilme tek yönlü bir bilet gibidir. Size temin ederim ki, Gazze’den ayrılacak olanların Gazze’ye geri dönmelerine asla izin verilmeyecek ve bunun tek bir amacı var: Filistin davasının tasfiyesi” ifadesini kullanmıştı. Mısırlı bakan yerinden edilme için ahlaki, etik, hukuki veya siyasi hiçbir gerekçe bulunmadığını belirterek, “Bunu kabul etmeyeceğiz, buna katılmayacağız ve gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz” demişti.