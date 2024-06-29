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Kırgızistan’da sel can aldı!

Güncelleme Tarihi:

#Kırgızistan#Sel#Şiddetli Yağış
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 12:17

Kırgızistan’da şiddetli yağışların yol açtığı selde 5 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Kırgızistan'ın Oş bölgesinin Nookat ilçesindeki Abşır-Ata köyünde etkili olan şiddetli yağışlar, sel felaketini beraberine getirdi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şaran-Say nehrinin taşması sonucu 1 köprü ve 10 elektrik hattının devrildiği, 7 evin sular altında kaldığı aktarıldı. Açıklamada, “Nehrin taşması sonucu kıyıdaki 7 kişi sel suyuna kapıldı, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor” ifadeleri kullanıldı.

127 arama-kurtarma personelinin kamyon ve ekskavatörlerle çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi. Sel bölgesinde mahsur kalan yüzlerce kişinin de güvenlik yerlere tahliyesinin devam ettiği aktarıldı.

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#Kırgızistan#Sel#Şiddetli Yağış

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