Kırgızistan’da sel can aldı!

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Kırgızistan'ın Oş bölgesinin Nookat ilçesindeki Abşır-Ata köyünde etkili olan şiddetli yağışlar, sel felaketini beraberine getirdi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şaran-Say nehrinin taşması sonucu 1 köprü ve 10 elektrik hattının devrildiği, 7 evin sular altında kaldığı aktarıldı. Açıklamada, “Nehrin taşması sonucu kıyıdaki 7 kişi sel suyuna kapıldı, 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor” ifadeleri kullanıldı.



127 arama-kurtarma personelinin kamyon ve ekskavatörlerle çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi. Sel bölgesinde mahsur kalan yüzlerce kişinin de güvenlik yerlere tahliyesinin devam ettiği aktarıldı.