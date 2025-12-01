×
Kırgızistan'da seçime katılım oranı yüzde 37'de kaldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 13:38

Kırgızistan'da 30 Kasım Pazar günü yapılan erken milletvekili seçimine katılım oranının yüzde 36,9 olduğu bildirildi.

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, kayıtlı 4 milyon 294 bin 243 seçmenden 1 milyon 584 bin 446'sının oy kullandığı seçimde katılım oranının yüzde 36,9 olduğu kaydedildi.

"Tunduk" adlı e-devlet sistemi üzerinden çevrim içi oy kullanan seçmen sayısı 190 bin, yurt dışında kurulu 100 sandıkta oy kullananların sayısı 26 bin 62 oldu.

TDT: SEÇİMLER AÇIK VE ŞEFFAFTI

Seçimleri izleyen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Seçim Gözlem Heyeti, yaptığı açıklamada, seçimlerin uluslararası standartlara ve ulusal mevzuata uygun, açık ve şeffaf şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Gözlem Misyonu Başkanı ve ŞİÖ Genel Sekreter Yardımcısı Piao Yangfan da bir brifingde yaptığı açıklamada, "ŞİÖ Gözlem Misyonu, Kırgızistan'da yapılan seçimleri açık, özgür ve meşru olarak kabul etti." dedi.

Kırgızistan'da 90 sandalyeli meclis için düzenlenen seçimde, Marlen Mamataliyev liderliğindeki Birlik (Intımak) Partisi ile toplam 460 bağımsız aday yarıştı.

Meclis, kendini 25 Eylül'de feshetmişti.

