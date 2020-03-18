AA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 08:58,
Kırgızistan'da ilk Corona Virüs vakası tespit edildi
Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, ülkede ilk kez yeni tip Corona Virüs vakası tespit edildiğini duyurdu.
Çolponbayev, başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında Umre'den 12 Mart'ta dönen ve evlerinde karantinada tutulan 3 kişinin Corona Virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Yeni tip Corona Virüs tespiti yapılan hastaların yaşadığı Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesine giriş çıkışlar yasaklandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle