MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKırgızistan'da ilk Corona Virüs vakası tespit edildi
GeriDünya Kırgızistan'da ilk Corona Virüs vakası tespit edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 08:58,Son Güncelleme:/

Kırgızistan'da ilk Corona Virüs vakası tespit edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırgızistan'da ilk Corona Virüs vakası tespit edildi
Abone Olgoogle-news

Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, ülkede ilk kez yeni tip Corona Virüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

Çolponbayev, başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında Umre'den 12 Mart'ta dönen ve evlerinde karantinada tutulan 3 kişinin Corona Virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni tip Corona Virüs tespiti yapılan hastaların yaşadığı Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesine giriş çıkışlar yasaklandı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle