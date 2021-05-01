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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.05.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Kırgızistan'da iki günlük yas ilan edildi

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Kırgızistan'da iki günlük yas ilan edildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan-Tacikistan sınırında 29 Nisan'da yaşanan çatışmada ölenlerin anısına bugünden itibaren iki günlük ulusal yas ilan etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Caparov'un, çatışmada ölenlerin anısına 1-2 Mayıs tarihlerini ulusal yas ilan edilmesine ilişkin kararı onayladığı belirtildi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki su dağıtım şebekesini kontrol etme nedeniyle önceki gün meydana gelen silahlı çatışmada Kırgız tarafında ölü sayısı 31, yaralı sayısı 134 olarak açıklanmıştı.

Acil Durumlar Bakanlığı, Kırgızistan tarafında 21 ev, 10 benzin istasyonu, bir okul, 2 kafe, 8 bakkal, bir sınır karakolu, bir yangın kurtarma karakolunda yangın çıktığını bildirmişti.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 13e, yaralı sayısı 134e yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi

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