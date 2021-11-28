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Kırgızistan’da halk parlamento seçimi için sandık başında

#Kırgızistan#Parlamento#Seçim
Kırgızistan’da halk parlamento seçimi için sandık başında

Kırgızistan’da halk, parlamentoda görev yapacak milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.

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Kırgızistan’da halk milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidiyor. Toplam 3 milyon 700 binden fazla seçmenin bulunduğu ülkede, oy kullanma işlemi 2 bin 435 sandıkta yerel saatle 08.00’da başladı. Yurt dışında kurulan 59 sandıkta ise saat farkı nedeniyle oy verme işleminin farklı saatlerde başlaması bekleniyor.

Seçim yerlerinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yüz maskesi, dezenfektan kullanımı ve ateş ölçme gibi önlemlerin alındığı görüldü.

Orta Asya’da biyometrik seçim sisteminin kullanıldığı tek ülke olan Kırgızistan’da seçmenlerin kimliği biyometrik veritabanından belirleniyor ve onay için parmak izi alınıyor. Sandıkların kapanmasıyla otomatik olarak elektronik ortamda sayılan oy pusulaları daha sonra kontrol ediliyor.

İLK KEZ KARMA SEÇİM SİSTEMİ UYGULANIYOR

Ülkede 11 Nisan'daki referandumla kabul edilen yeni anayasaya göre parlamentoda 120'den 90'a indirilen koltuk sayısını oluşturacak milletvekillerinin 36'sı çoğunluk (bağımsız aday) sistemiyle tek üyeli seçim bölgelerinden, 54'ü de orantılı sistemle (nispi temsil) seçim öncesi belirlenen siyasi parti listelerinden seçilecek.

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İlk kez karma üyeli nispi temsil sisteminin uygulandığı ülkede seçmen, tek üyeli seçim bölgesi ile partiye ve parti listesindeki adaya oy verecek. Tek üyeli seçim bölgelerinde en çok oy alan adaylar seçimi kazanmış sayılacak, orantılı sistemde ise siyasi partilerin ülke genelinde yüzde 5'lik seçim barajını geçmesi, 7 bölge ile Bişkek ve Oş şehirlerinde ise oyların yüzde 0.5'ini alması gerekiyor.

21 PARTİ YARIŞIYOR

Seçimde tek üyeli seçim bölgelerinden 287 aday 36 koltuk, 21 parti de toplam bin 15 aday ile 54 sandalye için yarışıyor.

Seçimlere Bütün Kırgızistan, Ata Meken, İşenim, Intımak, Uluttar Birimdiği, Ata Curt Kırgızistan, Iyman Nuru, Alyans, El Ümütü, Azattık, Uluu Curt, Mekençil El, Kırgızistan Birliği, Sosyal Demokratlar, Aruuzat, Ordo, Bagıt, Yeşiller, Legalayz, Küçtüü region ve Yaşasın Kırgızistan Partisi katılıyor.

Adaylar arasında eski bakanlar, milletvekilleri, siyasetçiler, mevcut milletvekilleri, eski parlamento başkanları, iş insanları, sosyal toplum kuruluşları temsilcileri, gazeteciler ve diğerleri yer alıyor.

Oy verme işleminin yerel saatle 20.00’da sona ereceği seçimleri 736 uluslararası gözlemci izliyor.

CAPAROV'DAN SEÇİME AKTİF KATILIM ÇAĞRISI

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov başkent Bişkek’teki 1035 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra halka hitap etti. Caparov, halkı seçime aktif bir şekilde katılmaya çağırarak, “Sadece Kırgızistan’ın değil aynı zamanda sizlerin çocuklarınızın da geleceği de bu seçimlere bağlı” dedi.

ÖNCEKİ SEÇİMİN SONUÇLARI İPTAL EDİLMİŞTİ

Kırgızistan'da 7’nci dönem parlamento seçimleri 4 Ekim 2020'de yapılmış, ancak seçim sonuçları protestolar nedeniyle iptal edilmiş, milletvekillerin görev süresi uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un 10 Ocak seçimleriyle cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra parlamento seçimlerinin 28 Kasım’da yapılmasına karar verilmişti.

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