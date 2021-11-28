Kırgızistan’da darbe planladığı şüphesiyle bir milletvekili gözaltına alındı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi zirvesinden devam kararı çıktıSon dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi zirvesinden devam kararı çıktı#Beşiktaş
Kadıköy metrodaki saldırgan hakkında yeni detaylarKadıköy metrodaki saldırgan hakkında yeni detaylar#İstanbul
Dünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktıDünyada Omicron alarmı... Ve semptomlar ortaya çıktı#Koronavirüs
Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybettiGalatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti! #Mustafa Cengiz
Bakan Koca aşı çağrısını yineledi Salgın ortamından çıkış için...Bakan Koca 'aşı' çağrısını yineledi! 'Salgın ortamından çıkış için...'#Koronavirüs
Kötü haberler geliyor: Korkunç tahmin En yüksek vaka...Kötü haberler geliyor: Korkunç tahmin! En yüksek vaka... #Omicron
Canlı Anlatım: Malatyada net gol fırsatı kaçtı Skor...Canlı Anlatım: Malatya'da net gol fırsatı kaçtı! Skor...#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
Canlı yayında peş peşe uyarılar... Dikkat: Dikkat: 10 derece birden düşecekCanlı yayında peş peşe uyarılar... Dikkat: Dikkat: 10 derece birden düşecek#İstanbul
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmalıyızCumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmalıyız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Lider Trabzonspor, Karagümrük engelini 2 golle geçtiLider Trabzonspor, Karagümrük engelini 2 golle geçti#Fatih Karagümrük
Selçuk Bayraktar genç mühendisle son görüşmesini anlattıSelçuk Bayraktar genç mühendisle son görüşmesini anlattı#BAYKAR
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Yıllık izinle ilgili flaş kararMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinle ilgili flaş karar#İş Sözleşmesi
Yıllarca beyninde yüzlerce tenya ile yaşadı, gerçek o gece ortaya çıktıYıllarca beyninde yüzlerce tenya ile yaşadı, gerçek o gece ortaya çıktı#Çiğ Et Tüketimi
Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı Nedir bu çocuğun sırrıSadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı! Nedir bu çocuğun sırrı?#Ryan Kaji
HABERLERDünya Haberleri

Kırgızistan’da darbe planladığı şüphesiyle bir milletvekili gözaltına alındı

#Kırgızistan#Baktıbek Cetigenov#Gözaltı
Kırgızistan’da darbe planladığı şüphesiyle bir milletvekili gözaltına alındı

Kırgızistan’da darbe planladığı şüphesiyle parlamento milletvekili Baktıbek Cetigenov’un gözaltına alındığı bildirildi.

Haberin Devamı

Kırgızistan’da halk, parlamentoda görev yapacak milletvekillerini belirlemek için oy verme işlemine devam ederken, darbe planladığı şüphesiyle bir milletvekili gözaltına alındı. Yerel basında yer alan ve emniyet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, gözaltına alınan milletvekilinin Baktıbek Cetigenov olduğu ve Cetigenov’un El Intımagı Derneği Başkanı Askat Temraliyev ile başkent Bişkek’te protestolar için gizli anlaşma yaptığı belirtildi. Haberlerde, Cetigenov’un söz konusu protestolar ile iktidarı ele geçirmeyi planlandığı aktarıldı.

Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, dün parlamento seçimlerinin ardından iktidara darbe planı şüphesiyle aralarında El Intımağı Derneği Başkanı Temraliyev’in de aralarında bulunduğu bir grup kişiyi gözaltına almış, soruşturma başlatmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırgızistan#Baktıbek Cetigenov#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising