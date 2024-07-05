×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kırgızistan'da darbe girişimi... Milli Güvenlik Devlet Komitesi 'kriminal' grubun yakalandığını açıkladı.

Güncelleme Tarihi:

#Kırgızistan#Darbe Girişimi#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 12:27

Kırgızistan'dan yapılan açıklamada, istihbarat kurumlarının iktidarı zorla ele geçirme girişimini engellediği duyuruldu: "Yıkıcı bir grubun yasa dışı faaliyeti başarıyla bastırıldı."

Haberin Devamı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, iktidarı devirme planı yaptığı belirlenen "kriminal" bir grubun üyelerinin yakalandığını duyurdu.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, şiddet yoluyla iktidarı ele geçirme ve kitlesel huzursuzluk yoluyla ülkedeki sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma planları yapan "kriminal ve yıkıcı" bir grubun engellendiğini bildirdi.

Kırgızistanda darbe girişimi... Milli Güvenlik Devlet Komitesi kriminal grubun yakalandığını açıkladı.

Yapılan soruşturmada söz konusu grubun üyelerinin, "suç ideolojisini destekleyen ve aynı zamanda fanatik şekilde dini ideolojiyi savunan" kişilerden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, operasyonla yakalan kişilerin evlerinde ve arabalarında el yapımı patlayıcı cihazlar, ateşli silahlar, mühimmat, telsizler, kolluk kuvvetleri üniformaları, insansız hava araçları ve diğer yasaklı yayınlar bulunduğu aktarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırgızistan#Darbe Girişimi#Dünya

BAKMADAN GEÇME!