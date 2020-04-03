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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 11:08,Son Güncelleme:/

Kırgızistan'da Corona Virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

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Kırgızistan'da Corona Virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
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Kırgızistan'da, yeni tip Corona Virüsten (Kovid-19) ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Salgınla Mücadele Karargahı'ndan yapılan açıklamada, yurt dışından gelen ve yeni tip Corona Virüs testinin pozitif olduğu belirlenen 61 yaşındaki erkeğin, tedavi gördüğü Oş bölgesi Nookat ilçesindeki hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Açıklamada, ölen kişinin daha önce kronik hastalıkları bulunduğu ifade edildi.

Çin ve Özbekistan'dan yardım

Açıklamada, ülkede tespit edilen 14 yeni hastayla vaka sayısının 130'a yükseldiği duyuruldu.

Kırgızistan'da 5 hastanın iyileştiği ve 1700'den fazla kişinin gözetim altında tutulduğu belirtilmişti.

Öte yandan Özbekistan tarafından Kırgızistan'a bin ton un, 7 bin koruyucu tulum, 20 bin eldiven ve 500 koruyucu gözlük hibe edildi.

Çin hükümeti de Kırgızistan'a 21 bin Kovid-19 hızlı tanı testi bağışladı.

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