Kırgızistan’da Atambayev’e FETÖ soruşturması

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, Atambayev’in görevde bulunduğu dönemde ciddi usulsüzlükler yaparak FETÖ okullarında çalışan 10 Türk vatandaşına Kırgızistan vatandaşlığı vermekle itham edildi.



Türk vatandaşlarına usulsüz Kırgızistan vatandaşlığı verilmesi olayını başkent Bişkek Emniyet Müdürlüğü ortaya çıkardı.

Yürütülen soruşturmaya göre 2016 yılında Almazbek Atambayev iktidarda bulunduğu dönemde Cumhurbaşkanı Vatandaşlık Komisyonu gerekçeleri bulunmamasına rağmen 10 Türk vatandaşının Kırgızistan vatandaşlığına kabul edilmesini onaylamış. Açıklamada bu kişilerin FETÖ bağlantılı olduğu belirtiliyor. Bişkek’ten Atambayev ile ilgili yapılan bu açıklamadan birkaç gün önce Kırgızistan’da ele geçirilen FETÖ örgüt üyesi Orhan İnandı MİT tarafından Türkiye’ye getirilmişti. FETÖ örgütüne arka çıkmakla suçlanan Atambayev, Kırgızistan’ı 2011-2017 yılları arasında yönetmişti.

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