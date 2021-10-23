Kırgızistan Türkiye’den Bayraktar TB-2 alacak

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Azerbaycan ve Ukrayna’nın ardından Kırgızistan yönetiminin de Türkiye’ye Bayraktar-TB2 siparişi verdiği resmen açıklandı. Kırgızistan’ın Türkiye’den SİHA alımıyla ilgili açıklamayı Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başbakan Yardımcısı Kamçibek Taşiyev yaptı.

Kırgızistan sınır muhafız birlikleri ziyareti sırasında Bayraktarlarla ilgili beyanda bulunan Taşiyev, “Türkiye’den Bayraktar-TB2 insansız hava araçları satın alıyoruz. Bizim için üretimlerine başlandı bile. Yakında bu araçları teslim alacağız. Dünyada sadece 5 ülkenin sahip olduğu bu teknoloji yakında Kırgızistan’ın da elinde olacak. Alacağımız insansız hava araçlarını kullanacak Kırgız operatörleri de Türkiye’de eğitimlerini tamamlıyor” dedi.