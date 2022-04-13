Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada yaralı sayısı 5’e yükseldi

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Kırgızistan-Tacikistan sınırında dün iki ülkenin sınır muhafızları arasında yaşanan silahlı çatışma sonucu 2 askerin yaralandığını açıklanmıştı. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda yaralanan 2 askerden 1'inin tedavi altında olduğunu, diğerinin de ayakta tedavi edildiğini duyurdu. Tacikistan ise çatışmalarda 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.



Öte yandan Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, dün çatışmanın yaşandığı sınır bölgesinden 246’sı çocuk, 345’i kadın olmak üzere toplam 644 kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği ve bu kişilerden 50’sinin evlerine geri döndüğü belirtildi.



Kırgızistan askerlerinin dün Tacikistan sınırındaki Leylek ilçesine bağlı Selkana yerleşim biriminde görev yaptığı sırada, sınır yakınlarına gelen Tacikistan askerleri Kırgız askerlerine doğru ilerleyerek 20 metre Kırgızistan topraklarına girdiği duyurulmuştu. Tacikistan askerlerinin ülke topraklarına girmesini engellemek amacıyla Kırgızistan muhafızlarının uyarı ateşi açmasının ardından Tacikistan askerlerinin, Kırgız askerlere ateş açması sonucu çatışma çıkmıştı.



Yerel saatle 21.20 sıralarında Tacikistan askerleri, çatışma bölgesine gelen Kırgızistan muhafız birimi temsilcilerine yeniden ateş açması üzerine yaklaşık 30 dakika süren 2’inci bir çatışma daha yaşanmıştı. Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti, daha sonra Tacikistan askerlerinin sınırdaki Kırgız köyü Dostuk'u havan topu ile vurduğunu açıklayarak, Tacikistan muhafızlarına gerginliğin tırmanmasını önlemek ve sivillere ateş açmayı durdurma çağrısında bulunmuştu.