Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı! Tepki çeken görüntüler...

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Yıllardır uluslararası örgütlerin ve insan hakları gruplarının itirazlarına rağmen kırbaç cezasına devam eden Endonezya'nın Aceh eyaleti yine tepki çeken görüntülerle dünya gündeminde...

KAPALI DUVARLAR ARKASINDA YAPILMASI KARARLAŞTIRILMIŞTI

Ülkede şeriat yasalarının uygulandığı tek eyalet olan Aceh, 2017 yılında kırbaç cezasını kaldırmaya çalışsa da, 2018 yılında kırbaç cezasının devam etmesi ancak işlemin kapalı duvarlar arkasında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Ancak bu karar rağmen eyalette halka açık cezalandırmalar devam ediyor.



Tepki çeken son görüntüler Çarşamba günü Bustanul Salatin kompleksinden geldi.

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23 yaşındaki genç kadın (RO) ve 24 yaşındaki adam (M) evlilik dışı ilişkileri olduğu gerekçesi ile halkın gözü önünde 21 kez kırbaçlandı.



AFP haber ajansının servis ettiği görüntülerde, bir polis memurunun eylemi izleyenlere mikrofonla konuştuğu, diğerlerinin ise fotoğraf çektiği görülüyor.

Sosyal medyada da tepki çeken görüntülerde, kadın ve adamın cezalandırılmadan önce ayrı ayrı odalara götürüldüğü daha sonra halkın karşısına çıkarıldığı görülüyor.

Yüzü bir maske tarafından kapatılmış ve 'Algojo' olarak bilinen Şeriat Polisinin uygulayıcısı tarafından kırbaçlanan genç kadın ıstırap içinde yere yığılırken, çevresinde bulunan kadın görevliler onu yeniden ayağa kaldırıyor.



Aceh medya kuruluşu Bithe, genç kadının şimdiye kadar hapiste adamında gözaltı merkezinde tutulduğunu belirterek çiftin 2014 tarihli Kanunun 6 Numaralı Maddesinin 25 paragrafını ihlal ettiğini yazdı.

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Aceh eyaletinde kumar, zina ve alkol içmek içmek gibi suçlar kırbaç ile cezalandırılıyor. Eyaletin tepki çeken yasaya devam etmesinin sebebi geçmişe dayanıyor.



Aceh, 2000 yılında uzun süren çatışmalar sonrası şeriatla yönetilmeye başlanmıştı. Merkezi yönetim, Acehli Müslümanların bağımsız bir devlet kurma fikrinden vazgeçmesine bağlı olarak, eyalette Şeriat kurallarını uygulamasına izin vermişti.

Tartışmalı ceza, uzun yıllardır insan hakları aktivistlerini kızdırıyor ve politikacılar arasında hararetli tartışmalara yol açıyor.



Son gelen görüntüler yine hem sosyal medyada hem dış basında büyük yankı uyandırdı. Yorumcular kırbaç cezasını 'çağ dışı' olarak değerlendirdi.