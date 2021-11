Kiralık katille namus cinayetleri

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Irak’ın Basra kentinde son bir yıl içinde namus cinayetleri yüzde 70 arttı, sadece 2008’de 81 kadın cinayete kurban gitti. Observer’ın haberine göre babalar, kocalar 100 dolara kiralık katil tutup sözde namus uğruna kızlarını, karılarını öldürtüyor. Polis ise suçluları koruyor.

GEÇEN yıl sonuna kadar İngiliz askerlerinin denetiminde olan Irak’ın Basra kentinde büyük bir trajedi yaşanıyor. İngiltere’de yayınlanan The Observer gazetesinin haberine göre, son bir yıl içinde sözde namus cinayetleri yüzde 70 arttı, ancak yerel otorite bu suç dalgası karşısında yetersiz. Suçlular çoğunlukla yakalanmıyor. Bu yıl tam 81 kadın, aile şerefine leke sürdüğü gerekçesiyle katledildi. Adaletin önüne çıkarılan sanık sayısı ise sadece beş.



2007 yılında da 47 sözde namus cinayeti işlendi, üç kişi hüküm giydi. Basralı bir avukat, polisin katiller ve azmettiricileri koruduğunu ileri sürerek, "Şu anda Basra’da 100 dolara tetikçi tutup, kadınları öldürtmek mümkün" diyor.



The Observer gazetesi geçen nisan ayında, 17 yaşındaki Rand Abdülkadir adlı genç kızın bir İngiliz askerine aşık olduğu için babası tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkarmıştı. Kızını öldüren baba, polisin kendisini tebrik ettiğini söylemişti. Gazete bu olayın uluslararası toplulukta yarattığı infiale rağmen, Basra’daki kadın cinayetlerinin devam ettiğine dikkat çekiyor. Rand’ın katledilmesinden sonra annesi Leyla Hüseyin kocasını boşamış ve hayatından endişe ettiği için gizlenmeye başlamıştı. Ancak bir tetikçi tarafından izi bulunan Leyla Hüseyin de öldürülmüştü.



2004 yılından beri 32 namus cinayeti davasında görev alan bir savcı, her sefer yeterli delil toplandığı halde, bugüne kadar sadece bir kişiyi mahkum ettirebildiğini söylüyor. Polis çoğunlukla zanlıları salıveriyor, onlar da kenti terkediyor. Rand’ı öldüren babası ve iki kardeşinin de yerel bir işadamının verdiği yüklü miktarda parayla kentten ayrıldığı söyleniyor.