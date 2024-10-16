"Kiralık katil arayanların 'ölüm listesini' buldum, 4 yıl boyunca listedekileri aradım kimse bana inanmadı" Farklı ülkelerde 600 hedef, dünyanın konuştuğu olay...

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İsminizin bir 'suikast listesinde' olduğunu öğrenseniz nasıl bir tepki verirsiniz? Belki de yakınınızdaki biri sizin ölmenizi istiyor ve bunun için çoktan ciddi miktarda bir ödeme yaptı bile...

İngiliz gazeteci Carl Miller, 2020'nin başlarında, dünya pandemiyle yüzleşirken, korkunç bir keşif yaptı ve internette bulduğu 'ölüm Listesi'nde yer alan insanları uyarmak ve suçluları adalete teslim etmek için yıllarca uğraştı.



Teknoloji gazetecisi Miller ve meslektaşı Chris Monteiro, o dönemde internetin karanlık tarafı olan 'Dark Web' ile ilgili araştırmalar yaparken bir 'web tetikçisi' keşfettiler.

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Buldukları site kiralık katil arayanlar için yapılmış bir alışveriş sitesine benziyordu. Başkalarının ölmesini isteyen yüzlerce sıradan insan, kişisel bilgiler, adresler ve fotoğraflar ile kan donduran taleplerini sıralamışlardı;

“Onu öldürün ve bir araba kazası gibi görünmesini sağlayın”

“İçindekilerle birlikte yakılacak bir ev aranıyor. Hayatta kalan olmasın”





ÖLÜM LİSTESİ

Aynı zamanda hacker olan Chris, sitenin güvenlik açıklarından birini kullanarak derinliklere indiğinde tüm müşterilerin adının yer aldığı bir veri tabanına ulaştı. Kimler kimlerin ölmesini istiyor ve bunun için ne kadar ödeme yapmış, 'ölüm listesi' artık karşılarındaydı ve bu onların 4 yıllık araştırma sürecinin sadece başıydı...



Karışık süreç daha sonra FBI dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki polis güçlerine ve istihbarat teşkilatlarına kadar uzanacaktı.

TETİKÇİLER SAHTE ANCAK LİSTE GERÇEKTİ

Miller'ın web sitesini kuran kişilerin dolandırıcı olduğunu fark etmesi uzun sürmedi. İngiliz gazeteci 'Kill List' podcastinde "Eğer bunlar gerçek tetikçi olsalardı dünyanın en beceriksiz katilleri olurlardı. Sürekli silahlarını kaybettiklerini iddia ediyor, hedefe vardıklarında güvenlikle çevrili olduklarını ve başka bir tetikçi tutmanız gerektiğini söylüyorlardı" ifadelerini kullandı.

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Web sitesi insanları 'kiralık katil' kiraladığına inandıran ve bunun karşılığında bitcoin ile ödeme olan bir aldatmacadan ibaretti. Sitenin sahibinin Yura adında esrarengiz bir Romanyalı olduğu biliniyordu. Yura sözde tetikçilerden gelen mesajları müşterilere iletiyor ve her seferinde daha fazla kaynağa ihtiyacı olduğunu söyleyerek onlardan daha fazla para koparıyordu.

Evet insanların para ödedikleri kiralık katiller birer dolandırıcıydı ancak dünyanın dört bir yanından 600 potansiyel kurbandan oluşan 'ölüm listesi' bir gerçekti. Miller ve araştırma ekibi birilerinin öldürülmeleri için para verdiği bu insanlara yardım etmek zorunda olduklarını biliyordu.



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“Yaptığımız her şeyi bıraktık, burada hayatlara yönelik ciddi tehditler olduğunu fark ettik” diyen Miller, aklı başındaki her insan gibi ilk iş olarak polisi aradı ancak polis ona şüpheyle yaklaştı.

"Polisin ilk baştaki en büyük endişesi akıl sağlığımdı. Beni bir takım kontrollerden geçirdiler. Karanlık ağlar, suikastçılar ve benzeri şeylerle ilgili olanların büyük çoğunluğunun akıl sağlığı sorunları yaşadığını söylediler." diyen gazeteci sonunda polisi ikna etmeyi başardı. Polis tehdidin gerçek olduğunu tespit etse de elindeki bilgiler sınırlıydı, durumu Interpol'e iletmekle yetindi ve sonuçta pek bir şey olmadı.

Yetkililere defalarca kez söz konusu siteye nasıl girileceğini göstermeyi teklif ettiğini anlatan Miller, "Bana inandılar ama söz konusu kurbanlar dünyanın dört bir yanında olduğu için polis bunu üstüne almadı. Bu noktada potansiyel kurbanları bizim uyarmamız gerektiğini anladık" dedi.

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Miller podcastinde farklı ülkelerdeki güvenlik güçleri ve istihbarat görevlileri ile iletişime geçmenin de zorlu bir süreç olduğunu anlattı: "İngiliz polisi en azından dinlemeye hazırdı ancak İspanyol polisi bu hikayeyi koca bir şaka olarak ele aldı. FBI'ın konuya dahil olması bizim için büyük bir nimet oldu bu sayede diğer ülkeleri de ikna edebildik."

LİSTEDEKİLERİ TEK TEK ARADI, TEK BİR KİŞİYİ BİLE İKNA EDEMEDİ

Miller 'ölüm listesi'ndeki insanları tek tek aramaya başladı ancak sonuç hiç beklediği gibi değildi:

"Umutsuz bir şekilde insanları aramaya çalıştım ama işe yaramadı. Tam bir kabustu. İngiliz aksanımın insanları rahatlatacağını umuyordum ama herkes dolandırıcı olduğumu düşündü ve beni dinlemeyi kesinlikle reddettiler. Tek bir kişiyi bile ikna edemedim. İnsanlar telefonu yüzüme kapatıyordu."

HEPSİ SIRADAN İNSANLARDI, EŞLERİNİ VE ESKİ SEVGİLİLERİNİ ÖLDÜRTMEK İSTİYORLARDI

İşin daha rahatsız edici yanı ise, Miller listede yer alan kişilerin mafya ve çete ile bağlantısı olabileceğini düşünüyordu ancak araştırmasını derinleştirdikçe kiralık katil tutmak isteyen insanların hepsinin sıradan kişiler olduğunu fark etti.



İnsanlar çoğunlukla eşlerini, eski sevgililerini iş ortaklarını ya da anlaşmazlık yaşadığı aile üyelerini öldürmek istiyordu. Bu durum, Miller ve ekibinin potansiyel kurbanları uyarmasını daha da zorlaştırdı.



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Miller ve meslektaşları çalışmalarına devam ederken, polis de web sitesinden gelen detaylı bilgilerden ikna olarak durumu daha derinlemesine incelemeye başladı. Ardından cezai suçlamalar geldi. Soruşturma şimdiye kadar 11 ülkede 34 tutuklama ve 28 mahkumiyete ve toplamda 150 yıl hapis cezasına yol açtı.

ABD'li doktor Ronald Ilg, söz konusu siteye boşanmak istediği karısının kaçırılmasını istediğini yazdıktan sonra FBI ajanları tarafından tutuklandı. Ocak 2023'te sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsviçre'deki başka bir şüphelinin evini arayan polis, karısının öldürülmesini isteyen adamın evinde ateşli silahlar ve GPS izleyicileri buldu. Belli ki adam karısını öldürmek için kiralık katillerden ümidini kesmiş ve kendisi hazırlık yapmaya başlamıştı.

Soruşturma siber suçun boyutunu ortaya çıkardı. Yura çevrimiçi bir dolandırıcıydı ve kendine inanılmaz bir ağ örmüştü. Kullanıcılar "nasıl kiralık katil tutulur" diye Google'da arama yaptıklarında, kendilerini kaçınılmaz bir şekilde bu sitede buluyorlardı.

Yaşadığı sürecin kendisi için de yorucu olduğunu anlatan gazeteci, "Benim için soruşturma bitti. Bu hikayede kurban ben değilim ama 'ölüm listesini' ele geçirmenin verdiği korkunç sorumluluk benim için büyük bir duygusal yüktü. Hala tekrarlayan kabuslardan mustaribim. Ve yaptığımız her şeye rağmen, vakaların çoğunda henüz mahkumiyet kararı çıkmadı. Bazıları henüz araştırılmamış bile olabilir." ifadelerini kullandı.

Miller, podcastinde siber suçun ne kadar yaygınlaştığı ve polisin bu konudaki soruşturma yöntemlerinin modası geçmiş teknikler olduğunu belirterek bu konuda farkındalık yaratmayı umuyor. Sıra dışı olay The Telgraph, Guardian ve Times gibi gazetelerde detaylı olarak incelendi.