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Kiraladıkları evler yaşanmaz halde çıktı: Evlerin sahibi milletvekili olduğu öğrenildi... Zehirli kara küf, böcek istilası...

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#İngiltere#Milletvekili#Kira
Kiraladıkları evler yaşanmaz halde çıktı: Evlerin sahibi milletvekili olduğu öğrenildi... Zehirli kara küf, böcek istilası...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 18:27

İngiltere'deki son seçim ile parlamentoya giren Jas Athwal’ın, kiraya verdiği dairelerde "zehirli kara küf, böcek istilası" olduğu ortaya çıktı. Kendini bir “kiracı şampiyonu” olarak tanımlayan İşçi Partisi milletvekili Athwal, kiracılarının yaşadığı durum sebebiyle üzgün olduğunu söyledi.

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İngiltere’de İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Jas Athwal’ın, kiraya verdiği yedi dairenin yaşanmaz koşullar olduğu ortaya çıktı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Athwal’ın dairelerindeki başlıca sorunların arasında zehirli kara küf, böcek ve karınca istilası, kırık yangın alarmları, kırık ampüller olduğu iddia edildi.

Kiraladıkları evler yaşanmaz halde çıktı: Evlerin sahibi milletvekili olduğu öğrenildi... Zehirli kara küf, böcek istilası...

Fotoğraf temsilidir

Avam Kamarası’ndaki 15 kiralık daire ile en büyük ev sahiplerinden biri olarak dikkat çeken Athwal, bu durumu çözmek için mülk yönetim şirketiyle görüştüğünü ve iletişim aksaklıklarını anlamak için adımlar attığını ifade etti.

Athwal, bakımsız koşulların ortaya çıkmasının ardından “kiracıların hayal kırıklığına uğramasından dolayı son derece üzgün olduğunu” söyledi.

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Kendini bir “kiracı şampiyonu” olarak tanımlayan Athwal, “Evleri piyasa kirasının altında ve güvenli kiralarla kiraya vermekten gurur duyuyorum. Kiracılarımın her birinin mükemmel bir konuta sahip olmasını istiyorum” dedi.

Kiraladıkları evler yaşanmaz halde çıktı: Evlerin sahibi milletvekili olduğu öğrenildi... Zehirli kara küf, böcek istilası...

Fotoğraf temsilidir

Bazı mülklerin durumunun kendisini şoke ettiğini belirten Athwal, “Mülk yönetiminden açıklama ve sorunları derhal çözmelerini istedim. Sorunların ortaya çıkar çıkmaz ele alınmasının benim sorumluluğum olduğunu biliyorum ve mülk yönetimiyle bu durumu değerlendireceğim” şeklinde konuştu.

Kiracılar, şikayetleri durumunda tahliye edilme tehdidiyle karşılaştıklarını ve şikayetlere yönelik yanıtların ya çok geç verildiğini ya da hiç yanıt verilmediğini belirttiler.

Daireleri ziyaret eden Londra Meclisi üyesi Andrew Boff, İşçi Partisi’ne soruşturma çağrısı yaptı.

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