Kimsenin ruhu duymadı! Mükemmel aldatmaca: İsrail'i böyle kandırdılar...

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Güvenlik kaynakları Hamas liderleri Muhammed Deif ve Yahya Sinwar'ın İsrail istihbaratının yakın takibinden haberdar olduklarını ve mesajlaşmak için gizli yöntemler kullandıklarını ortaya koydu.

NE SHİN BET NE MOSSAD ANLAMADI, MÜKEMMEL ALDATMACA

The Jerusalem Post gazetesine konuşan bir güvenlik yetkilisi "Ne askeri istihbarat, ne Shin Bet ne de Mossad bunu anlayamadı. Anlasalar sınırı korumasız bırakmaz, karadan ve havadan basit bir karşılık vermek yerine, karşı bir saldırı planı hazırlarlardı." dedi.

İsrail istihbaratının uzun süredir izlediği Deif ve Sinwar, 7 Ekim saldırıları öncesinde titiz bir hazırlık yürüttüler.



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The Jerusalem Post'a konuşan kaynak, Hamasın üst düzey iki isminin görüşmelerini çoğunlukla yüz yüze gerçekleştirdiğini ve mesajlaşırken de gizli yöntemler kullandığını öne sürerekyı kimsenin anlamadığını belirtti.

DİNLEME CİHAZLARI HAMAS'IN ELİNE GEÇTİ, IDF YÖNTEMLERİ DEŞİFRE OLDU

Raporlara göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) 2018 yılında gerçekleştirilen 'Tropical Fruit' operasyonunda Hamas'ın kalelerine dinleme cihazları yerleştirdi.

Bu dinleme cihazlarının çoğu bölgeye gerçekleştirilen bombardıman sırasında yok edildi ancak kalanlar Hamas'ın eline geçti. Gazete Hamas'ın eline geçen bu cihazlarla IDF metotlarını çözdüğünü iddia etti.



Operasyonun başarısızlığının IDF'yi inisiyatif alma ve büyük resmi anlama gibi pek çok açıdan körleştirdiğini belirten güvenlik kaynakları, "Geriye dönüp bakıldığında başarısızlığın stratejik olduğu görülüyor. IDF net resmi gördüğünü düşünürken ellerinde zayıf sinyallerden başka hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

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YAHYA SİNWAR VE MUHAMMED DEİF KİMDİR?

Hamas'ın kurucu üyelerinden biri olan 61 yaşındaki Yahya Sinwar 'Hamas'ın beyni' olarak tanınıyor.



1988 yılında iki İsrail askerinin ölümü sonrası tutuklanan Sinwar, 2011 yılında bir mahkum takası anlaşmasıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra hızla yükselen ve Hamas'ın 2 numaralı ismi olan Sinwar, Gazze'nin fiili hâkimi konumunda.

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Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın komutanı Muhammed Deif, 'Gazze metrosunun' mimarı olarak tanınıyor. Deif, İsrail istihbaratına yakalanmamak için her gece başka bir Filistinlinin evinde kaldığı için 'misafir' olarak da biliniyor.