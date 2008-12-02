Kimse 'Tanrı versin' deyip geçmiyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ekmek fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama 81 ile genelge gönderildiEkmek fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama! 81 ile genelge gönderildi#Ekmek Fiyatları
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9u aşacak Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak! Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bingölde Akşenere tepki İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfrettiBingöl'de Akşener'e tepki! İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfretti#İyi Parti
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
Yerli doğalgazda hedefimiz belli Bakan Dönmez: 2023e gazın ilk fazını sisteme vereceğiz'Yerli doğalgazda hedefimiz belli' Bakan Dönmez: 2023'e gazın ilk fazını sisteme vereceğiz#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...#Zincir Marketler
FBI soruşturma başlattı... Havada büyük panik Gerçek ortaya çıktıFBI soruşturma başlattı... Havada büyük panik! Gerçek ortaya çıktı #LOS Angeles
Erdoğan gençlerle basketbol oynadıErdoğan gençlerle basketbol oynadı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Covid-19in etkilediği bir organ daha Gözümüzü nasıl koruyabilirizCovid-19'in etkilediği bir organ daha! Gözümüzü nasıl koruyabiliriz?#Koronavirüs
Dünyaya yeni müjde Yeni oran belli oldu: Yüzde 89Dünyaya yeni müjde! Yeni oran belli oldu: Yüzde 89#Koronavirüs
Kahreden kaza Fotoğrafı telefonunda bulduKahreden kaza! Fotoğrafı telefonunda buldu#Selfie Faciası
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Kimse 'Tanrı versin' deyip geçmiyor

Soğuktan yanakları kızarmış lüle saçlı kız çocuğu taş çatlasa beş yaşında olmalı. Kaldırım ucunda bağdaş kurmuş oturuyor, annesinin iki ayağı arasında. Gözleri kapalı, başı demir barikata dayalı. Önlerinden geçerken soruyorum: '' Uyuyor değil mi?'' Gülerek cevap veriyor: '' Evet ama geçit töreni başlayınca uyanır. Biraz daha uykusunu alsın bandolar çalıncaya kadar.''

Haberin Devamı

Lisa kuaförde çalışıyormuş, Macy's Şükran Günü Töreni için New Jersey'den gelmiş kızı Claudia'yla:''Erken yola çıktık, geçişi en iyi seyredeceğimiz yeri kapmak için. Ama değdi doğrusu. Biz Amerikalılar için bugün çok anlamlı bir gün. Tören bitince kızkardeşimin evinde yemeğe gideceğiz.''  Lisa ile Claudia dünyanın en büyük mağazası Macy's giriş kapısı önünde mevzilenmişler. '' Güzel yer tutmuşsunuz, kaçta geldiniz buraya?'' Sabah 05.00te. Kuaförcünün minik kızı gece hiç uyumamış olmalı. Kaç yaşında Claudia? ''Dört.'' Saatlerdir bekliyorlar ama kızının ısrarıyla gece karanlığında yollara dökülmüşler: '' Erken gelmeye beni zorladı, 'hayır' diyemedim.''

Bagetler trampetler üstünde tıkırdamaya başlıyor. Geçidin ilk bandosu bu. Müzisyenler süslü bebekler gibi. Altın sarısı düğmelerle donanmış kırmızı ceketler altında siyah pantolonlar, kafalarında uzun şapkalarıyla genç müzisyenler görünüyor ilkin. Broadway'in kuzeyine bakıyorum çocukların çizgi filmlerden sevgisili karakterler balonlara dönüşmüş halde havadan geliyorlar. Arkadan ''Toy Story'' filminin kahramanı Buzz Lightyear'ın balonu yan sokaktan çıkıp geçişe katılıyor. Töreni organize eden Macy's mağazasının  yetkilisi ''Smurf'', ''Snoopy'' ''SpongeBob'' diye isimler sıralayıp çizgi film karakterlerinin kimliklerini sıralıyor bana.

Yetkili Macy's bu töreni 82 yıldır düzenlediğini söyleyerek ek bilgi veriyor:''Bugün 28 seyyar sergi, 10 bando ve 13 yeni çizgi film karakteri  geçecek törende. Ashanti, James Taylor, Miley Cyrus gibi şarkıcılar da katılacak geçite. Tören Central Park'tan başlayıp Macy's de son bulacak. Yol boyunca bir milyonu aşkın insan ile TV'de 50 milyon kişi izleyecek.''

Haberin Devamı

Kuzeye doğru yürümeye başlıyorum ama kaldırım kalabalığı çok yoğun. İyi tarafı bunca insan arasında soğuktan fazla etkilenmiyorum. Basın kartlarımı boynuma asıp Broadway'e çıkıyorum. Sirk palyaçoları şaklabanlıkla çocukları eğlendirmeye çalışırken birikmiş insanları da konfeti yağmuruna tutuyorlar. Tepemin üstünde Snoopy'nin balonu beliriyor, yerdeki teknisyenler boynuna, bacağına bağlanmış sicimleri sağa-sola çekerek helyumla şişirilmiş dev balonların binalara çarpmasını önlüyorlar.

Kaldırımlardaki kalabalık kalın palto, parka, yün şapkalar içinde. Bir milyon seyircinin asgari yarısının törene çocukları getiren anne-babaları olması lazım. Balon karakterleri geçtikçe çocuklar sevinç çığlıkları atıyorlar. Çehrelerde mutluluk okunuyor. Asık suratlı tek kişi dahi görmüyorum çevremde. Garip millet bu Amerikalılar. Ekonomik kriz tabandan tavana ülkeyi sarmış, işsizlik almış başını gidiyor. Dev mağazalardan küçük esnafa da patronlar kan ağlıyor. Ucuz satış ilanlarına rağmen alışverişlerde canlanma ümit edilen  oranda değil. Gene de dar gelirli insanlar sokak köşelerinde tezgah kurmuş '' Salvation Army'', '' Kızıl Haç'' gibi yoksullara yardım eden cemiyetlerin metal kutularına para atmayı ihmal etmiyorlar.Kimse ''Tanrı versin.'' deyip geçmiyor. Dergilere adı geçen bazı lüks lokantalar Şükran Günü'nde yoksullara binlerce hindi yemeği sundular. Seyyar aşevlerinde de gecenin ileri saatlerine kadar erkek-kadın gönüllüler evsiz, işsiz, geçim zorluğu çekenlere yiyecek servisi yaptılar.

Haberin Devamı

Anglo Sakson'undan Afrika'lı siyahilere, Avrupa'lısından Uzak Doğu'lusuna bu insan mozayiğinde Yeni Dünya'nın fırsatlarından yararlananlar yaşam koşulları anide kötüye gitse dahi şükretmesini öğrenmişler. Şükran Günü'nün ana yemeği hindiyi yoksullarla paylaşma yolunda gösterdikleri gayreti görmek dahi yeter.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

#Kendall Jenner
A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak

A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak?

#Koronavirüs Aşısı