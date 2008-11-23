Kimse sırrını çözemiyor

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Bugünlerde Edinburg kentinde "Tarih ve Sırları" adlı sergide yer alan 3 bin 600 yıllık "Kristal Kurukafa", ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.



"Kıyamet Kurukafası" ya da "İndiana Jones" filmine ilham kaynağı olan İngiliz maceraperest Mitchell Hedges'in adıyla "Mitchell Hedges Kurukafası" olarak da bilinen bu tarihi kalıntının, kimler tarafından ve nasıl yapıldığı konusunda hala hiçbir açıklama yapılamıyor.



Ünlü yönetmen George Lucas'ın "İndiana Jones" serisinin "İndiana Jones ve Kristal Kurukafa'nın Krallığı" adlı filmine de konu olan, ünlü bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke'ın 1980'lerdeki "Esrarengiz Dünya" adlı TV serisinin logosu olarak da kullanılan Kristal Kurukafa, Mitchel Hedges tarafından 1940'lada, şimdiki Belize topraklarında bir tapınakta bulunduğu açıklanmıştı. Ancak bir başka iddiaya görre Hedges bunu, 1943'te New Yorklu bir antikacıdan almış.