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Kimse ne olduğunu anlayamadı! Rishi Sunak birden salonu terk etti...

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#İngiltere#Rishi Sunak#COP27
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 17:38

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Mısır’da katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP27) bir oturumunda salonu terk etti. Sunak'ın salondan koşar adımlarla uzaklaşması ve konuya ilişkin bir açıklama yapılmaması merak uyandırdı.

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Dünya liderleri, Pazartesi günü Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, katıldığı orman konulu oturumu apar topar terk etmesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Kimse ne olduğunu anlayamadı Rishi Sunak birden salonu terk etti...

OTURUMUN ORTASINDA SALONU TERK ETTİ

İngiltere merkezli iklim odaklı web sitesi Carbon Brief'in yöneticisi Leo Hickman’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Başbakan Sunak’ın oturumun ortasındasalonu koşar adımlarla terk ettiği görüldü.
Kimse ne olduğunu anlayamadı Rishi Sunak birden salonu terk etti...

Salonu terk eden başbakana yardımcıları eşlik etti

YARDIMCISI YANINA GELDİ, BİR ŞEYLER SÖYLEDİ

Sunak’ın salondan ayrılmadan yaklaşık 2 dakika önce yanına bir yardımcısının geldiği, 1 dakikadan fazla bir süre boyunca kendisine bir şeyler söylediği belirtildi. Daha sonra gelen diğer yardımcısının ise Sunak’ı salondan ayrılmaya “ikna ettiği” ifade edildi.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Sunak’ın salondan ayrılışı merak uyandırırken, olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İngiliz The Sun gazetesinin politika editörü Harry Cole söz konusu videoyu alıntılayarak yaptığı paylaşımda, “Downing Street kaynakları, bunun önemsiz ve sadece Almanlar ve Güney Afrikalılarla görüşmek için geç kalınmış bir karar olduğunda ısrar ediyor. Görüntülere rağmen" ifadelerini kullandı.
Kimse ne olduğunu anlayamadı Rishi Sunak birden salonu terk etti...

RİSHİ SUNAK'IN DRAMATİK ÇIKIŞI

Söz konusu durum İngiliz basınında olduğu kadar dünya basınında da dikkat çekti. Gazeteler 'Rishi Sunak'ın dramatik çıkışı' başlığını atarken sosyal medya kullanıcıları durumun ülkelerine ilişkin bir kriz mi yoksa kişisel bir durum mu olduğunu sorguladı.

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#İngiltere#Rishi Sunak#COP27

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