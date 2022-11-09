Kimse ne olduğunu anlayamadı! Rishi Sunak birden salonu terk etti...

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Dünya liderleri, Pazartesi günü Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) bir araya geldi.



İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, katıldığı orman konulu oturumu apar topar terk etmesiyle sosyal medyada gündem oldu.



Salonu terk eden başbakana yardımcıları eşlik etti

İngiltere merkezli iklim odaklı web sitesi Carbon Brief'in yöneticisi Leo Hickman’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Başbakan Sunak’ın oturumun ortasındasalonu koşar adımlarla terk ettiği görüldü.Sunak’ın salondan ayrılmadan yaklaşık 2 dakika önce yanına bir yardımcısının geldiği, 1 dakikadan fazla bir süre boyunca kendisine bir şeyler söylediği belirtildi. Daha sonra gelen diğer yardımcısının ise Sunak’ı salondan ayrılmaya “ikna ettiği” ifade edildi.Sunak’ın salondan ayrılışı merak uyandırırken, olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İngiliz The Sun gazetesinin politika editörü Harry Cole söz konusu videoyu alıntılayarak yaptığı paylaşımda,ifadelerini kullandı.Söz konusu durum İngiliz basınında olduğu kadar dünya basınında da dikkat çekti. Gazetelerbaşlığını atarken sosyal medya kullanıcıları durumun ülkelerine ilişkin bir kriz mi yoksa kişisel bir durum mu olduğunu sorguladı.