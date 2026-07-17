Kimse bunu beklemiyordu: Bir haftada 2 milyon dolar kazandı! 177 saatlik canlı yayında neler oldu?

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Dünyanın farklı noktalarında geleneksel ticaret anlayışı hızla yerini dijital platformlara bırakırken, küçük şehirlerden küresel pazarlara uzanan sıra dışı girişim hikâyeleri de giderek artıyor.



ABD’den Avrupa’ya kadar birçok bölgede, sosyal medya ve canlı yayın ekonomisi yeni bir ‘dijital geçim modeli’ oluşturuyor. Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri ise antika ve koleksiyon madeni paralara olan ilgisiyle bilinen ABD’li tüccar Bjorn Bergstrom’un başlattığı girişim oldu.



BODRUM KATINDAN KÜRESEL PAZARA UZANAN YAYIN



ABD’de Nebraska’nın Kearney kentinde yaşayan madeni para tüccarı Bjorn Bergstrom, sosyal medya çağının sınırlarını zorlayan sıra dışı bir canlı yayın maratonuna imza attı. 41 yaşındaki Bergstrom, yayın hayatının büyük bölümünü geceleri gerçekleştiriyordu. Bunun nedeni ise stratejikti çünkü izleyici trafiğinin en yoğun olduğu saatler, insanların telefonlarıyla baş başa kaldığı gece saatleriydi. Ona göre bu zaman dilimi, dikkat ekonomisinin en değerli penceresiydi.



Yayın boyunca hedef sadece satış yapmak değildi; aynı zamanda izleyiciyi platformda tutmak, etkileşimi artırmak ve sürekli geri dönüş sağlayan bir topluluk oluşturmak da amaçlanıyordu. Bergstrom bu nedenle yayın süresini alışılmışın çok ötesine taşıdı ve önceki rekorunun yaklaşık üç katı uzunluğunda, tam bir haftalık canlı yayın gerçekleştirdi. Kendi ifadesiyle, “Ne kadar uzun kalırsam, o kadar çok insan gelir” düşüncesiyle hareket etti.





Bjorn Bergstrom spends most nights on a live-shopping app called Whatnot, where hosts like him auction collectibles in real time to an audience that simultaneously banters and bids on his goods https://t.co/cRk2R0NS51 — WSJ Markets (@WSJmarkets) June 27, 2026



YENİ BİR EKONOMİ MODELİ: ‘CANLI GEÇİM’



BAZI ÖNEMLİ TAKTİKLERİ VAR



YOĞUN SÜREÇ AİLE YAŞAMINI ZORLUYOR

177 SAATLİK MARATONUN SAYILARI



Bergstrom ve onun gibi içerik üreticileri, geleneksel iş modellerinden uzaklaşaraksisteminin öncülerinden biri haline geliyor. Bu yeni model hem eğlence hem satış hem de topluluk yönetimini aynı potada eritiyor.E-ticaret analizi yapan Resellbot verilerine göre, özellikle madeni para kategorisi son altı ayda platformda satış hacmi bakımından ilk üç arasında yer aldı. Giyim, spor kartları ve koleksiyon ürünleriyle birlikte bu alan hızla büyüyen niş pazarlardan biri haline geldi. Bergstrom’un kurduğu yapı da bu dönüşümün en güzel örneği.Kearney’deki fiziksel mağazasında yaklaşık 30 kişiyi istihdam eden girişimci, işinin büyük bölümünü artık dijital canlı yayınlar üzerinden yürütüyor. Bergstrom’un şirketi, en yüksek aylık dönemindeYıllık bazda ise satışların onlarca milyon doları bulduğu ifade ediliyor.Bjorn Bergstrom’un içerik stratejisi, büyük ölçüde YouTube ve TikTok fenomeni olan milyonlarca aboneye sahip MrBeast gibi içerik üreticilerinden esinleniyor. Yüksek tempo, ani ödüller, sürpriz satışlar ve sürekli dikkat çekme taktikleri bu modelin temelini oluşturuyor. Yayınlarda sık kullanılan yöntemlerden biri ‘ani açık artırmalar’. Bu sistemde ekranda görünen bir madeni para için geri sayım başlatılıyor ve süre dolmadan en yüksek teklifi veren kazanıyor. Bu format, izleyiciyi sürekli tetikte tutan bir rekabet ortamı yaratıyor.Maraton yayın sırasında izleyici kitlesi yalnızca alışveriş yapan bir grup olmaktan çıkarak aktif bir topluluğa dönüştü. Wall Street Journal’a konuşan 29 yaşındaki Dom Davis, bazı açık artırmaları bir video oyunu refleksi gibi yönettiğini belirterek, “Tamamen odaklanmak gerekiyor” dedi. Davis, birkaç dakika süren hızlı açık artırma serilerinde birden fazla madeni para kazanarak sistemin rekabetçi doğasını ortaya koydu.58 yaşındaki Mike Goble de Wall Street Journal’a konuşarak, yayını daha çok bir televizyon programı gibi takip ettiğini söyledi. Geceleri vardiya çalıştığını belirten Goble, gümüş madeni paraları bir yatırım aracı olarak görse de asıl ilgisini çeken şeyin “gösterinin kendisi” olduğunu ifade etti.Maratonun en dikkat çekici yönlerinden biri de kişisel bedel oldu. Bergstrom’un eşi Jeanene Bergstrom, eşinin bu uzun yayın planını kendisine önceden tam olarak anlatmadığını belirterek, yoğun sürecin aile yaşamını zorladığını ifade etti. Çiftin 4 yaşındaki kızları da bu yoğun dijital çalışma temposunun ortasında büyüyor. Aile içindeki bu dinamik, dijital ekonominin bireysel yaşamlar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.Bir haftayı aşan yayın sonunda ortaya çıkan tablo dikkat çekiciydi:Ancak tüm bu rakamlara rağmen Bergstrom, maratonun beklediği kadar kârlı olmadığını da kabul etti.