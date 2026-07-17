Kimse bunu beklemiyordu: Bir haftada 2 milyon dolar kazandı! 177 saatlik canlı yayında neler oldu?

Derleyen: İSMAİL SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: iStock
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 07:05
Dünyanın bir köşesinde, bodrum katından başlayan sıradan bir girişim bir anda küresel bir dijital gösteriye dönüştü. Geceleri başlayan ve günlerce kesintisiz süren bir canlı yayın, binlerce kişiyi ekran başına kilitledi. Satış, rekabet ve eğlence üçgeni arasında süren yayınlar sırasında izleyiciler kendilerini beklenmedik bir ekonominin içinde buldu. Ancak asıl merak edilen bu ‘dijital maratonun’ arkasında nelerin gizli olduğu…
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Dünyanın farklı noktalarında geleneksel ticaret anlayışı hızla yerini dijital platformlara bırakırken, küçük şehirlerden küresel pazarlara uzanan sıra dışı girişim hikâyeleri de giderek artıyor.
ABD’den Avrupa’ya kadar birçok bölgede, sosyal medya ve canlı yayın ekonomisi yeni bir ‘dijital geçim modeli’ oluşturuyor. Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri ise antika ve koleksiyon madeni paralara olan ilgisiyle bilinen ABD’li tüccar Bjorn Bergstrom’un başlattığı girişim oldu.
BODRUM KATINDAN KÜRESEL PAZARA UZANAN YAYIN
ABD’de Nebraska’nın Kearney kentinde yaşayan madeni para tüccarı Bjorn Bergstrom, sosyal medya çağının sınırlarını zorlayan sıra dışı bir canlı yayın maratonuna imza attı. 41 yaşındaki Bergstrom, yayın hayatının büyük bölümünü geceleri gerçekleştiriyordu. Bunun nedeni ise stratejikti çünkü izleyici trafiğinin en yoğun olduğu saatler, insanların telefonlarıyla baş başa kaldığı gece saatleriydi. Ona göre bu zaman dilimi, dikkat ekonomisinin en değerli penceresiydi.
Yayın boyunca hedef sadece satış yapmak değildi; aynı zamanda izleyiciyi platformda tutmak, etkileşimi artırmak ve sürekli geri dönüş sağlayan bir topluluk oluşturmak da amaçlanıyordu. Bergstrom bu nedenle yayın süresini alışılmışın çok ötesine taşıdı ve önceki rekorunun yaklaşık üç katı uzunluğunda, tam bir haftalık canlı yayın gerçekleştirdi. Kendi ifadesiyle, “Ne kadar uzun kalırsam, o kadar çok insan gelir” düşüncesiyle hareket etti.
YENİ BİR EKONOMİ MODELİ: ‘CANLI GEÇİM’
Bergstrom ve onun gibi içerik üreticileri, geleneksel iş modellerinden uzaklaşarak ‘canlı yayın üzerinden gelir elde etme’
sisteminin öncülerinden biri haline geliyor. Bu yeni model hem eğlence hem satış hem de topluluk yönetimini aynı potada eritiyor.
E-ticaret analizi yapan Resellbot verilerine göre, özellikle madeni para kategorisi son altı ayda platformda satış hacmi bakımından ilk üç arasında yer aldı. Giyim, spor kartları ve koleksiyon ürünleriyle birlikte bu alan hızla büyüyen niş pazarlardan biri haline geldi. Bergstrom’un kurduğu yapı da bu dönüşümün en güzel örneği.
Kearney’deki fiziksel mağazasında yaklaşık 30 kişiyi istihdam eden girişimci, işinin büyük bölümünü artık dijital canlı yayınlar üzerinden yürütüyor. Bergstrom’un şirketi, en yüksek aylık döneminde yaklaşık 8,4 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.
Yıllık bazda ise satışların onlarca milyon doları bulduğu ifade ediliyor.BAZI ÖNEMLİ TAKTİKLERİ VAR
Bjorn Bergstrom’un içerik stratejisi, büyük ölçüde YouTube ve TikTok fenomeni olan milyonlarca aboneye sahip MrBeast gibi içerik üreticilerinden esinleniyor. Yüksek tempo, ani ödüller, sürpriz satışlar ve sürekli dikkat çekme taktikleri bu modelin temelini oluşturuyor. Yayınlarda sık kullanılan yöntemlerden biri ‘ani açık artırmalar’. Bu sistemde ekranda görünen bir madeni para için geri sayım başlatılıyor ve süre dolmadan en yüksek teklifi veren kazanıyor. Bu format, izleyiciyi sürekli tetikte tutan bir rekabet ortamı yaratıyor.
Maraton yayın sırasında izleyici kitlesi yalnızca alışveriş yapan bir grup olmaktan çıkarak aktif bir topluluğa dönüştü. Wall Street Journal’a konuşan 29 yaşındaki Dom Davis, bazı açık artırmaları bir video oyunu refleksi gibi yönettiğini belirterek, “Tamamen odaklanmak gerekiyor” dedi. Davis, birkaç dakika süren hızlı açık artırma serilerinde birden fazla madeni para kazanarak sistemin rekabetçi doğasını ortaya koydu.
58 yaşındaki Mike Goble de Wall Street Journal’a konuşarak, yayını daha çok bir televizyon programı gibi takip ettiğini söyledi. Geceleri vardiya çalıştığını belirten Goble, gümüş madeni paraları bir yatırım aracı olarak görse de asıl ilgisini çeken şeyin “gösterinin kendisi” olduğunu ifade etti.YOĞUN SÜREÇ AİLE YAŞAMINI ZORLUYOR
Maratonun en dikkat çekici yönlerinden biri de kişisel bedel oldu. Bergstrom’un eşi Jeanene Bergstrom, eşinin bu uzun yayın planını kendisine önceden tam olarak anlatmadığını belirterek, yoğun sürecin aile yaşamını zorladığını ifade etti. Çiftin 4 yaşındaki kızları da bu yoğun dijital çalışma temposunun ortasında büyüyor. Aile içindeki bu dinamik, dijital ekonominin bireysel yaşamlar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.177 SAATLİK MARATONUN SAYILARI
Bir haftayı aşan yayın sonunda ortaya çıkan tablo dikkat çekiciydi:* Yaklaşık 177 saat 10 dakika canlı yayın* 2 milyon 47 bin dolar toplam satış* 20 bin 700’den fazla ürün satışı* 717 yeni müşteri kazanımı* 26 binden fazla izleyici yorumu* 80 saatten fazla yayın izleyen kullanıcılar
Ancak tüm bu rakamlara rağmen Bergstrom, maratonun beklediği kadar kârlı olmadığını da kabul etti. Hediyeler, operasyon giderleri ve lojistik maliyetler çıkarıldığında yaklaşık 155 bin dolar net kâr elde edildi.