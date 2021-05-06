Kimisi test istiyor kimisi de... İşte en kolay yaz tatili yapabileceğiniz ülkeler!

Yaz sezonunun gelmesiyle tatil için yurtdışı hayalleri kuranların gözü kulağı aşı pasaportu haberlerinde. Ancak ülkeler, henüz uluslararası turizmin canlanmasını sağlayacak bir formülde uzlaşamadı. Mevcut şartlarda az sayıda ülke Türkiye’den gelişlere izin veriyor ancak buralara seyahat vize, uçuş süresi, PCR testi zorunluluğu gibi faktörler düşünüldüğünde ilk bakıştaki kadar kolay değil. Dahası hastalık durumunu gösterir PCR testleri maliyet açısından vizelerle yarışıyor. Şu ara vizesiz gidilebilecek, uçak yolculuğu 4 saati geçmeyecek ve Türkiye’ye dönüşte istenen PCR testinin uygun bir şekilde yapılabileceği ülkeleri listeledik.

İşte Türkiye vatandaşlarının görece daha kolay yaz tatili yapabileceği ülkeler:

MAKEDONYA TEST İSTEMİYOR

Son 7 günlük vaka ortalamasının 241 olduğu ülkede Türk vatandaşlarına karantina uygulanmıyor, ayrıca PCR testi de talep edilmiyor. Türkiye’ye dönüş için ise Üsküp havalimanının giden yolcu terminalinin girişine konuşlandırılan laboratuvarda hızlı PCR testi yaptırmak mümkün. Bir saatten kısa sürede sonuç vaadi bu hizmetin artıları. Ancak 1950 liralık fiyat etiketi büyük bir eksi. Bu arada Üsküp’e mayısın son haftası için gidiş-dönüş uçak biletinin bedeli tercih edeceğiniz havayolu şirketine bağlı olarak 1100 ila 1800 TL arasında değişiyor.

BOSNA TEST İSTİYOR

Turistlere karantina uygulanmıyor ancak ülkeye varıştan en fazla 48 saat önce alınmış negatif sonuçlu PCR testi zorunlu. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki havalimanlarında bu testi yaptırmak mümkün. Sonuçların çıkması 3-4 saat sürerken 250 TL’lik bir ücreti var. Türkiye’ye dönüşte ise Saraybosna havalimanında 510 TL karşılığında 90 dakikada PCR testi yaptırabilirsiniz. Yeni vakaların 500-600 arasında dalgalandığı ülkeye bu ayın son 7 günü için gidiş dönüş uçak bileti 1250-1900 TL aralığında.

UKRAYNA’DAN DÖNÜŞ KOLAY

Kiev yönetimi Türklerden en fazla 72 saat önce alınmış PCR talep ediyor. Bu ülkeden gelişlerde ise 15 Mayıs’tan itibaren test şartı aranmayacak. Günlük yeni vaka sayısı 3 bin civarında. Daha önce bahsettiğimiz tarih aralığında Kiev’e uçup geri dönmenin bedeli 1050 ila 2150 lira seviyelerinde.

ÜRDÜN DE BİR ALTERNATİF

Ülkeye girişte en fazla 72 saat önce alınmış PCR testi ibraz etmek gerekiyor. Dönüşte ise havalimanında 2-5 saat arasında sonuç veren testi 330 TL karşılığında yaptırmak mümkün. Ülkede günlük vaka sayıları 1500’ler civarında seyrediyor. İki hafta sonrası için gidiş-dönüş bilet fiyatı ise seçtiğiniz havayoluna göre 2500 TL’den başlayıp 5 bine kadar çıkıyor.



MALDİVLER BİRAZ DAHA UZAK BİR SEÇENEK

Doğrudan seferlerde sekiz saati bulan uzun uçuş süresi maske ile seyahatte konforlu olmasa da bunu göze alanlar için negatif sonuçlu PCR testi ile karantinasız ve vizesiz Maldivler tatili mümkün. Türkiye’ye dönüşte gerekli testi yaptırabilmeniz için otellere servis veren çok sayıda laboratuvar mevcut. Sonuçların çıkması 6 saati bulurken maliyeti ise 1250-1600 TL aralığında. Mayısın son haftası için gidiş dönüş uçak bileti 7700 TL civarında. Ünlü tatil yöresinde günlük 600 kadar vaka kaydediliyor.



KATAR’DA KARANTİNA TATİLİ

Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği Katar, önceden belirlenmiş otellerde 7 günlük karantinayı zorunlu tutuyor. Mayıs ayının son haftası için 5 yıldızlı bir otelde iki kişi 3 öğün yemek dahil konaklama 5700 TL’den başlıyor. 3 yıldızlı otel tercih ederseniz iki kişi için ödeyeceğiniz tutar 3800 lira oluyor. Ülkeye çift yön uçak biletleri 3000-4200 TL aralığında.

GÜRCİSTAN AŞISI OLANDAN TEST İSTEMİYOR

Ülkeye girişte PCR testi sunmak zorunlu ancak iki doz koronavirüs aşısını da olmuş ve bunu gösterir İngilizce düzenlenmiş belgeye sahip yolcular bu uygulamadan muaf. Dahası Tiflis hükümeti tüm aşıları kabul ediyor. Günlük vaka sayısının 1000 ile 2000 arasında dalgalandığı ülkeye mayısın son haftası için 1150 TL’ye çift yön uçak bileti bulmak mümkün. Türkiye’ye dönüşte zorunlu olan PCR testini havalimanında yaptırmak mümkün değil. Başkentte bu hizmeti 200 ila 400 TL fiyat etiketi ile veren çok sayıda klinik bulunsa da sonuçların ortalama 24 saatte çıktığını unutmayın.

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