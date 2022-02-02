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Kim’in eşi Ri, aylar sonra ilk kez görüntülendi

#Kuzey Kore#Kim Jong Un#Ri Sol Ju

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un eşi Ri Sol Ju 5 ay sonra ilk kez, Çin Yeni Yılı kutlamalarında görüntülendi.

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Geleneksel 12 Hayvanlı Çin Ay takvimine göre kaplan yılına giren Asya ülkelerinde kutlamalar yapılıyor. Kuzey Kore de Çin yeni yılı kapsamında ülke genelinde etkinlikler düzenledi.

5 AY SONRA İLK KARE

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, eşi Ri Sol Ju ile birlikte başkent Pyongyang’da düzenlenen bir konsere katıldı. Ri Sol Ju, 5 ay sonra ilk kez bir etkinliğe katılarak halkın önüne çıktı. Kim ve Ri, konserin ardından şarkıcılar ve izleyicilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Kim’in eşi Ri, aylar sonra ilk kez görüntülendi

Ri Sol Ju, son olarak 9 Eylül’de Kumsusan Güneş Sarayı'nda ülkenin kuruluş yıldönümü için düzenlenen törende görülmüştü.

Rİ SOL-JU KİMDİR?

Kuzey Kore uzmanı Cheong Seong-chang'a göre Ri üst düzey bir ailenin kızı. Babası bir profesör, annesi ise kadın doğum uzmanı.

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Devlet medyasına göre, 32 yaşında olduğu belirtilen Ri, üyeleri devlet tarafından seçilen Unhasu Orkestrası'nda şarkı söylüyordu.

Cheong'a göre, Ri ile Kim'in 2009'da evlendiği düşünülüyor. Kim'in babası Kim-Jong-il 2008'de inme geçirmesinden sonra çiftin hızla evlendiği tahmin ediliyor.

Güney Kore istihbaratına göre çiftin üç çocukları var.

Eski basketbol yıldızı Dennis Rodman, daha önce çiftin "Ju-ae" adlı bir kız bebekleri olduğunu ve Kim'in "iyi bir baba" olduğunu söylemişti.

Kim konserden önce, babasının ve dedesinin katafalka konulduğu Kamusan Güneş Sarayı'nı ziyaret edip çelenk bıraktığı belirtiliyor.

Kim Jong-il'in doğumgünü ülkede "Parlayan Yıldız Günü" olarak kutlanıyor.

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#Kuzey Kore#Kim Jong Un#Ri Sol Ju

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