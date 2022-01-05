Kim'i çileden çıkaran duvar yazısı! Polis ev ev yazı örnekleri topluyor

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Kuzey Koreli yetkililer, Kral Jong Un'a küfür edilen grafiti ortaya çıktıktan sonra Pyongyang'daki binlerce sakinden el yazısı örnekleri topluyor.

'İNSANLAR SİZİN YÜZÜNÜZDEN AÇLIKTAN ÖLÜYOR'

Tartışma yaratan mesaj 22 Aralık'ta Pyongchon bölgesindeki bir apartmanın duvarlarında görüldü. Kim Jong'un'a hakaret içeren sözlerin dışında, "İnsanlar sizin yüzünüzden açlıktan ölüyor" yazısı dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Kuzey Kore, son zamanlara peş peşe gelen seller, koronavirüs pandemisi ve gıda kıtlığı nedeniyle zor günler yaşıyor. Söz konusu duvar yazısı tam da ülkede tansiyonun yüksek olduğu bir döneme denk geliyor. Ayrıca söz konusu yazısının iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin başkentte üst düzey toplantıları yapılırken ortaya çıkması gerilime tuz biber oldu.



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Duvardaki yazı görüldüğü anda yerel yetkililer tarafından temizlendi ve polis failin izini sürmek için çalışıyor. Şehir genelinde kurulan binlerce CCTV kamerasını kullanan polis söz konusu şüpheliyi yakalamalarının an meselesi olduğunu iddia ediyor.

KAPI KAPI GEZİP EL YAZISI ÖRNEKLERİ ALIYORLAR

Görevledirilen memurlar, yerel halkı mesaj hakkında sorgulamak ve el yazısı örnekleri talep etmek için bölgedeki tüm ev ve iş yerlerini kapı kapı geziyorlar.

HALK SEFALET İÇİNDE YAŞIYOR

Kuzey Kore'deki gıda kıtlığı o kadar vahim hale geldi ki halk adeta sefalet içinde yaşıyor. Ülkede her ne kadar Kim'e karşı protestolar son derece nadir görülse de söz konusu yazının bir işaret fişeğini ateşlemesinden korkuluyor.