Kimdir Harris... Adı Hintçe nilüfer demek

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- HİNTLİ, JAMAİKALI: Kamala Devi Harris, 20 Ekim 1964’te Kaliforniya’da Hintli kanser araştırmacısı Shyamala Gopalan ve Jamaikalı ekonomist Donald Harris’in iki çocuğundan en büyüğü olarak dünyaya geldi. Harris’in annesi, kızı için “nilüfer” anlamına gelen ve Hindu tanrıçası Lakshmi’nin adlarından biri olan Kamala ismini seçti.

- HUKUK VE SİYASET BİLİMİ: Harris, liseden sonra Howard Üniversitesi’nde ”siyaset bilimi ve ekonomi”, California Üniversitesi’nde de “hukuk” eğitimi aldı. Kariyerine Alameda ilçesinde seks suçlarına odaklanan bölge savcı yardımcısı olarak başladı.

-TARTIŞMALI İLİŞKİ: 1994’te California siyasetinde güçlü bir isim olan, kendisinden 30 yaş büyük Willie Brown ile ilişkisi başladı. Bir yıl süren ilişkileri boyunca Brown’ın gücünü kullanarak Harris’e hukuki kariyerinde yol açtığı konuşuldu. Harris bu iddiaları reddetti.

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- İLK SİYAH KADIN SAVCI : 2010 yılında California eyalet savcılığına aday olan Harris, Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinin desteğini aldı ve Cumhuriyetçi rakibine karşı yüzde 0.8 oy farkıyla kazandı. Eyaletin ilk siyah kadın savcısı oldu.

- HIRSLI SENATÖR: Los Angeles’ta şirket avukatı olan Yahudi kökenli Doug Emhoff ile 2014 yılında özel bir törenle evlendi. 2016 yılında yapılan seçimlerde Demokrat Parti’den ABD Senatosu’na girdi. Senatör Harris, Donald Trump’ın kazandığı 2016 seçimlerinde Rusya müdahalesiyle ilgili yapılan Senato duruşmalarında kendine özgü ve zorlayıcı sorgulama tarzıyla geniş kesimlerde tanınır hale geldi.

- BAŞKAN ADAYLIĞI: 2019’da, 2020 seçimleri için Demokrat Parti’den başkan adaylığını açıkladı. Demokratların adaylık münazarası sırasında rakibi Joe Biden’a sorduğu sorularla onu terletti; potansiyel başkan adayı olarak kısa süreliğine anketlerde yükseldi. Ancak 1 sene süren kampanyası, bağışların azlığı ve anketlerde gerilemesi üzerine sonlandırdı. Harris, Ağustos 2020’de Demokratların resmi adayı Joe Biden tarafından başkan yardımcısı adayı olarak seçildi.

- GAFLARI MEŞHUR: Harris’in, 4 senelik görevi boyunca beklentileri karşılayıp karşılayamadığı tartışma konusu. Anketlerde çoğunlukla performansı yetersiz bulundu. Kaçak göç konusunda yetersiz kalmakla itham edildi. Son iki yılda Yüksek Mahkeme’nin kürtajı yasal hale getiren kararı iptal etmesi sonrasında kürtaj hakkını savunmak üzere kampanyaya ağırlık verdi. Arada gafları ve ‘laf salatası’ diye tarif edilen konuşmaları nedeniyle iyi bir hatip olmamakla eleştirildi. Bir ara Kuzey ile Güney Kore’yi karıştırdı, başka bir zaman ABD’de 220 milyon insanın Covid’ten öldüğünü söyledi, 18-24 yaş arası gençlerden ‘gerçek aptallar’ diye söz etti. Ukraynalı mültecilerle ilgili soruyu yanıtlarken güldüğü için hedef oldu. Mart 2024’te Porto Riko gezisi sırasında bir grup aktivistin kendisini protesto etmek için söylediği İspanyolca şarkıya alkış ve dansla eşlik etti.

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- TRUMP’I SUÇLARINDAN VURACAK: Harris şimdi hukuk alanındaki tecrübesini adaylık yolunda potansiyel rakibi Donald Trump’a karşı kullanmaya hazırlanıyor. “Kötü adamları hapse atan” savcı Harris, dolandırıcılıktan hüküm giyen ve hakkında hâlâ devam eden davalar bulunan Cumhuriyetçi Donald Trump’a meydan okuyacak.