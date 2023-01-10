Kimdir bu İsrailli aşırı sağcı Ben-Gvir

Haberin Devamı

İsrail’in aşırı sağcı yeni Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin meselesiyle ilgili provokasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Geçen hafta, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrailli bakan, son olarak yetkisini kullanarak Filistin bayrağının kamuya açık alanlarda kullanımını yasakladı. Ben-Gvir’in provokatif kararı, İsrail hapishanelerinde 40 yıl geçiren Filistinli mahkûm Kerim Yunus’un 5 Ocak’taki tahliyesi sonrası Hayfa’daki köyü Ara’da Filistin bayrakları açılarak karşılanmasının ardından geldi.

‘DEĞİŞTİM’ DEMİŞTİ

29 Aralık’ta Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulan hükümette en kilit koltuklardan biri olan ulusal güvenlik bakanlığını elde eden Itamar Ben-Gvir, göreve başlamasının üzerinden henüz iki hafta bile geçmemesine rağmen attığı provokatif adımlarla dünyanın en çok konuştuğu politikacılardan biri haline geldi. Oysa kendisine yönelik olumsuz algıları silmek adına geçen yıl Hayom gazetesine verdiği demeçte, “Artık büyüdüm ve daha ılımlı oldum” diye açıklamada bulunmuştu.

Haberin Devamı

KAHANE’NİN MÜRİDİ

1976’da Iraklı Yahudi bir anne ve babanın çocuğu olarak Batı Kudüs’te dünyaya gelen Itamar Ben-Gvir, 16 yaşında, ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan aşırı milliyetçi bir hareket olan Kach’a katıldı. Meir Kahane’nin liderliğini üstlendiği siyasi hareketin amacı Arapları İsrail’den kovmak ve İsrail’e teokrasiyi getirmekti. 18 yaşındayken sergilediği aşırılıklar sebebiyle askerliğe alınmadı.

Ben-Gvir’in ismi, Filistinlilerle çatışmayı sona erdirmek için Oslo Anlaşmalarını imzalayan Başbakan Yitzak Rabin’in suikasta kurban gitmesinin öncesinde şiddet eylemleriyle de anıldı. 1994 yılında işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil’deki İbrahimi Camii’nde 29 Filistinliyi vurarak öldüren İsrailli terörist Baruch Goldstein’ın hayranı olarak da biliniyor.

MESLEĞİ AVUKATLIK

Haberin Devamı

2012 yılında avutkatlık yapmaya başlayan Ben-Gvir, suça karışmış fanatik Yahudi yerleşimcileri desteklediği için Filistinliler tarafından ‘katillerin avukatı’ diye de anılıyor.

2021’de İsrail Meclisi’ne girmeyi başaran Ben-Gvir, Kach hareketinin devamı olarak görülen Yahudi Gücü Partisi’nin liderliğini de yürütüyor. Netayahu hükümetinin kurulması için kilit bir rol oynayan aşırı sağcı parti, 120 sandalyeli mecliste 6 koltukla temsil ediliyor.

YENİ HÜKÜMETLE TANSİYON YÜKSELDİ

- Netanyahu’nun Ben Gvir’in desteğiyle kurmayı başardığı yeni hükümet, 29 Aralık’ta göreve başladı.

- 31 Aralık 2022’de BM Genel Kurulu, Uluslararası Adalet Divanı’ndan Filistin’in İsrail güçleri tarafından işgalinin yasal statüsü hakkında değerlendirme yapmasını talep eden kararı onayladı.

Haberin Devamı

- 3 Ocak 2023’de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa’ya polis eşliğinde baskın düzenledi. Eylem birçok ülke tarafından kınandı.

- 6 Ocak 2023’de İsrail, BM’de Tel Aviv’in işgal ve ihlallerine karşı hukuki girişim başlatan Filistin’e yönelik ekonomik ve siyasi sonuçlar içeren 5 maddelik yaptırım kararı aldı.