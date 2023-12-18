Kim'den dünyayı alarma geçiren hamle... ABD'nin tamamı menzili içinde

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Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve gizemli ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İnternet erişiminin kısıtlandığı ülkede milyonlarca insan adeta başa bir gerçeklik içerisinde yaşıyor.

Dünya ile bağlantının katı şekilde cezalandırıldığı ülke son derece büyük bir orduya da ev sahipliği yapıyor.

Son dönemde askeri harcamalarını hatırı sayılır düzeyde artıran Kuzey Kore'nin son adımı dünyayı alarma geçirdi.

Dün akşam saatlerinde kısa menzilli balistik füze ateşleyerek komşu ülkeleri teyakkuza geçiren Kuzey Kore’den, Kore Yarımadası ve çevresinde tansiyonu yükselten bir adım daha geldi.

Pyongyang’ın Japon Denizi istikametine doğru kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlattığı bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yerel saatle sabah 08.24 sıralarında Pyongyang yakınlarından fırlatılan füzenin 73 dakika uçtuğu belirtilirken, füzenin 09.37 sıralarında Hokkaido adası açıklarında ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi.

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İlk belirlemelere göre bölgede seyreden gemi ve uçaklarda hasar tespit edilmediği açıklanırken, Japonya hükümetinin son füze denemesi nedeniyle Kuzey Kore'yi diplomatik yollardan protesto ettiği öğrenildi.

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ABD'NİN TAMAMI MENZİLİ İÇİNDE

CNN füzelerin ABD'nin tamamına ulaşma potansiyeline sahip olduğunu yazdı.

Japonya Savunma Bakanlığı'nın ön değerlendirmesine göre Pazartesi günü fırlatılan füze, ABD'nin herhangi bir yerini vurabilecek menzili sergiledi.

Kuzey Kore dün 22.38’de Pyongyang bölgesinden kısa menzilli bir füze ateşlemiş, füzenin 570 kilometre yol kat ettikten sonra Japon Denizi'ne düştüğü açıklanmıştı.

Gelişmenin Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Kim Tae-hyo’nun Kuzey Kore'nin bu ay içinde kıtalararası balistik füze denemesi yapabileceğini söylemesinin ardından yaşanması dikkat çekmişti.