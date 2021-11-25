Kim'den 'bu kadarına da pes' dedirten yasak!

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Dünya, yaptırımlar ve pandemi nedeniyle kıtlık ile karşı karşıya kalan Kuzey Kore'den gelen son haberi konuşuyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ülkeyi demir yumruk ile yöneten Kim Jong-un tarzının taklit edilmesinin önüne geçmek için yeni bir adım attı.

Ülkede Kim Jong-un'un giydiği deri ceketler adete trend olurken, alınan son karar ile bu ürünlerin giyilmesine yasak getirildi.

Aynı habere göre, ekonomik buhranın eşiğinde olan ülkede devlet başkanının giydiği deri ceketin sahte versiyonları oldukça revaçtaydı.

Kuzey Kore hükümeti bu duruma polisi bu ürünleri üreten tesisleri denetleyerek 'çözüm' buldu.

Radio Free Asia'ya konuşan bir kaynak polisin benzer deri ceket giyen kişileri 'Kim'in otoritesine meydan okumayın' şeklinde uyarıyor.

Kim, ilk olarak Aralık 2019'da, Donald Trump ile Kuzey Kore'nin nükleer stoğu konusunda müzakere ettiği sıralarda deri bir paltoyla göründü.

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Geçtiğimiz haftalarda Çin sınırına yakın 'büyük bir kalkınma projesi'ni teftiş etmek için bölgeyi ziyaret eden Kim burada da aynı palto ile kameralara poz vermişti.

'ÖRNEK KENT' OLACAK

Samjiyon'u 'örnek kent' haline getirmek, Kuzey Kore'nin geçen yıl Ekim ayında iktidar partisinin 75. kuruluş yıldönümü için ortaya koyduğu ana hedeflerden birisiydi.

Ancak pandemi, füze denemeleri sonrası artan uluslararası baskılar ve ülkedeki kıtlık sorunu nedeniyle dev inşaat projesinin yavaşladığı belirtiliyordu.

Kuzey Kore lideri Samjiyon'un kırsal kalkınma için bir rehber olacağının altını çizmiş ve KCNA ise Samjiyon'daki inşaatın bu yılın sonuna kadar tamamlanabileceğini açıklamıştı.

Kuzey Kore'nin Kim ailesi etrafında dönen kuruluş efsanesinin kalbi olan Paektu Dağı'nın eteklerinde yer alan Samjiyon devriminin manevi merkezi olarak görülüyor.