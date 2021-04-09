Kim'den acı itiraf: Ülkedeki ekonomik durumu 1990'lardaki kıtlığa benzetti

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'daki habere göre, Kim iktidar partisi üyelerine yaptığı açıklamada önlerinde aşılması gereken pek çok engel ve zorluk olduğunu belirtti.

Kim, zor durumdaki halkı rahatlamak için iktidardaki Kore İşçi Partisinin her biriminden diğer bir "Çetin Yürüyüş" başlatmalarını istemeye karar verdiğini kaydetti.

Kuzey Koreli yetkililer, 1990'larda ülkede yaşanmış kıtlığa atıfta bulunmak için “Çetin Yürüyüş” ifadesini kullanıyor.

Kuzey Kore lideri Kim, 7 Nisan'da uluslararası yaptırımlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı karantina ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkenin zor durumda bulunduğunu açıklamıştı.

ÜLKEDE KOVİD-19 GÖRÜLMEDİĞİNİ RAPOR ETMİŞTİ

Pyaongyang yönetimi, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) gönderdiği son raporda, ülkede hiç Kovid-19 vakası görülmediği iddiasında bulunmuştu.

DSÖ Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, yaptığı açıklamada, ülkenin örgüte gönderdiği raporda, salgının başından 1 Nisan'a kadar 23 bin 121 kişinin test edildiği ve tüm sonuçların negatif çıktığı bilgisini aktarmıştı.

Bu iddiaya göre, Kuzey Kore, "dünyada bugüne dek Kovid-19 vakasına rastlanmayan tek ülke" konumunda bulunuyor.

JAPONYA ABD^DEN YARDIM İSTEYECEK

Öte yandan Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kuzey Kore’nin alıkoyduğu Japon vatandaşları konusunun çözümüne yönelik, gelecek hafta bir araya geleceği ABD Başkanı Joe Biden’den destek talep edeceğini söyledi.

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