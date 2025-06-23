Kim ne dedi? Batı’dan destek doğudan kınama

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ÇİN: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Çin Dışişleri Bakanlığı ABD’nin saldırılarını “şiddetle kınadığını” belirterek “Ortadoğu’da gerilimi tırmandırdığı” uyarısında bulundu. Bakanlık, “Çin, başta İsrail olmak üzere çatışmanın tüm taraflarını mümkün olan en kısa sürede ateşi kesmeye çağırıyor” dedi.

RUSYA: TEHLİKELİ TIRMANIŞ

Rusya, ABD saldırısını “sorumsuzca” ve “uluslararası hukukun ağır ihlali” olarak nitelendirerek “şiddetle kınadı”. Rusya Dışişleri ,“Bölgesel ve küresel güvenliğin daha da baltalanmasına yol açacak tehlikeli bir tırmanış başladı” yorumunda bulundu.

IRAK: DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi “Irak hükümeti, İran topraklarında bulunan nükleer tesislerin hedef alınmasından derin endişe duymakta ve bu saldırıları kesin bir şekilde kınamaktadır” dedi.

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KATAR’DAN İTİDAL ÇAĞRISI

ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük askeri üssüne ev sahipliği yapan Katar, İsrail-İran savaşında gerilimin tırmanmasından “üzüntü duyduğunu” açıkladı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “tüm taraflar itidalli olmaya ve bölge halklarının tahammül edemeyeceği tırmanıştan kaçınmaya” çağrıldı.

GUTERRES: ASKERİ ÇÖZÜMÜ YOK

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırıları “zaten diken üstünde olan bir bölgede tehlikeli bir tırmanma” olarak nitelendirerek “Askeri bir çözüm yok. İleriye giden tek yol diplomasidir. Tek umut barıştır” diye açıklama yaptı. BM Güvenlik Konseyi acil toplandı.

AB: MÜZAKEREYE DÖNÜN

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, “İran’ın nükleer silah geliştirmesi, uluslararası güvenlik için bir tehdit olacaktır ve buna izin verilmemelidir. Tüm tarafları geri adım atmaya, müzakere masasına dönmeye ve gerilimin daha fazla artmasına engel olmaya davet ediyorum” dedi.

İNGİLTERE’DEN ABD’YE DESTEK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısına ilişkin, “İran’ın nükleer programı, uluslararası güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. İran’ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemelidir. ABD, bu tehdidi hafifletmek için harekete geçmiştir” dedi.

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MACRON, PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, ABD’nin nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından Tahran’ı diplomatik görüşmelere yeniden başlamaya çağırdığını açıkladı.

MEDVEDEV ORTA DOĞU’DA YANGINA BENZİN DÖKTÜ

RUSYA’da Kremlin Sarayı’nın söyleyemediklerini dile getirmesiyle bilinen “şahin” görünümlü Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna savaşında olduğu gibi İran krizinin üzerine de benzin döktü. Medvedev, Telegram’da yaptığı paylaşımda “Tebrikler. Barış getiren lider sloganıyla Amerika’nın başına geçen Trump yeni savaş başlatmış oldu. Bu iş büyük olasılıkla ABD’nin İran’da kara harekâtı düzenlemesine kadar gider. Anlaşılan (nükleer) altyapı büyük zarar görmemiş. İran yakında ve bu defa açık şekilde nükleer silahını üretmeye başlar. Hatta nükleer silaha sahip bir dizi ülke İran ile ellerindeki nükleer başlıkları paylaşmaya hazır. Rejimin çökmesi beklentilerine gelince. ABD’nin saldırısından sonra İran halkı ruhani lideri etrafında daha sıkı kenetlenecektir. Trump’ın Nobel barış ödülü alması artık hayal olmuştur” paylaşımında bulundu. - Nerdun HACIOĞLU