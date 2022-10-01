Kim Jong-un'un tehlikeli oyunu… Kuzey Kore bir haftada dört füze fırlattı!

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bu hafta Güney ve Kuzey Kore’yi birbirinden ayıran sınırdaki silahtan arındırılmış bölgeye bir ziyarette bulundu. Bu elbette sıradan bir diplomasi ziyareti değildi…

Güney Kore, Japonya ve ABD'nin 5 yıl sonra düzenlediği ortak askeri tatbikatları yerinde görmeye giden Harris, bir yandan da ABD’nin Kuzey Kore’yle olan düşmanlığının ve Güney Kore’ye verdiği sarsılmaz desteğin altını çizmiş oldu. Kamala Harris tatbikatları böyle izledi

ORTAK TATBİKATLAR FİTİLİ ATEŞLEMİŞ OLDU

Başkent Seul’e de giden Harris’e ‘hoş geldin’ diyen Kuzey Kore ise ABD’nin üst düzey temsilcisini bir haftada dört kez füze fırlatarak karşılamış oldu.

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Geçen pazar günü başlayan fırlatmalar çarşamba ve perşembe de gerçekleşirken son füze denemesi de bu sabah erken saatlerde, Harris’in Güney Kore’den ayrılmasının ardından gerçekleşti.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin iki balistik füze daha ateşlediğini ve bu hafta Seul, Tokyo ve Washington'un ortak askeri tatbikatlarını artırmasıyla dördüncü balistik füzeyi de fırlattığını söyledi.

Güney Kore ordusu, Japon Denizi olarak da bilinen su kütlesine atıfta bulunarak, '06:45 ile 07:03 arasında Pyongyang'daki Sunan bölgesinden Doğu Denizi'ne ateşlenen iki kısa menzilli füze tespit ettiğini' söyledi. Güney Kore televizyonları Kuzey'in füze denemesini böyle yayınladı

GÜNEY KORE VE JAPONYA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Seul'ün genelkurmay başkanları yaptığı açıklamada, füzelerin '30km yükseklikte Mach 6 hızında yaklaşık 350km uçtuğunu' söyledi ve fırlatmaları 'ciddi bir provokasyon' olarak nitelendirdi.

Tokyo da füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgelerinin dışına düştüğünü söyleyerek fırlatmayı doğruladı.

Japonya Savunma Bakan Yardımcısı Toshiro Ino, füzelerin 'düzensiz yörüngelerde uçtuğunu' söyledi.

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Uzmanlar, düzensiz yörüngelerin füzelerin uçuşta manevra kabiliyetine sahip olduğunu gösterdiğini, bu da onları izlemeyi ve engellemeyi zorlaştırdığını söylüyor.

Kore’ler arası görüşmelerin uzun süre durmasıyla, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang, yasaklı silah programlarını ikiye katladı, bu yıl rekor kıran bir füze deneme sayısına ulaştı ve yasalarını kendisini ‘geri dönüşü olmayan’ bir nükleer güç olarak ilan etmek için revize etti.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin resmi kısaltmasını kullanarak, son fırlatmanın 'KDHC'nin yasadışı KİS ve balistik füze programlarının istikrarsızlaştırıcı etkisini vurguladığını' söyledi. GÜNEY SÜREKLİ TATBİKAT YAPIYOR, KUZEY SÜREKLİ FÜZE DENİYOR

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Washington'un Güney Kore'yi Kuzey'den korumaya yardımcı olmak için konuşlanmış yaklaşık 28 bin 500 askeri bulunuyor.

Mayıs ayında göreve başlayan Seul Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol yönetiminde iki ülke, tamamen savunma amaçlı olduğunda ısrar ettikleri ortak tatbikatları hızlandırdı.

Harris Seul'e varmadan hemen önce, Washington nükleer güçle çalışan USS Ronald Reagan uçak gemisini büyük ölçekli bir ortak deniz tatbikatı yapmak üzere Güney Kore'ye gönderdi.

Bu tür tatbikatlar, onları bir işgal provası olarak gören Kuzey Kore'yi çileden çıkarıyor.

"ZAMANLAMA KIŞKIRTICI"

Seul'deki Ewha Üniversitesi'nde profesör olan Leif-Eric Easley “Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik testleri nükleer bir testten daha az önemli, ancak yine de BM güvenlik konseyi kararlarını ihlal ediyor” dedi ve zamanlamanın 'kışkırtıcı' olduğunu ekledi.

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Leif-Eric Easley “Kuzey Kore 'silahları hızla modernize ediyor ve ABD-Çin rekabeti ve Rusya'nın daha fazla Ukrayna bölgesini ilhak etmesiyle bölünmüş bir dünyadan yararlanıyor” ifadesini kullandı.

Güney Koreli ve ABD'li yetkililer, aylardır Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başka bir nükleer test yapmaya hazırlandığı konusunda uyarıyorlar. NÜKLEER TEST KORKUSU SARDI!

Çarşamba günü, Güney'in casusluk ajansı, Kuzey Kore'nin bir sonraki nükleer testinin, Çin'in 16 Ekim'deki yaklaşan parti kongresi ile 7 Kasım'daki ABD ara seçimleri arasındaki pencerede gerçekleşebileceğini söyledi.

Silah programları nedeniyle birden fazla BM yaptırımı altında olan Kuzey Kore, tipik olarak dikkatli bir zamanlama ile testlerinin jeopolitik etkisini en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor.

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Kim Jong-un yönetimindeki rejim, en son 2017'de olmak üzere 2006'dan bu yana altı kez nükleer silahlarını test etti.