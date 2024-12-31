Kim Jong-Un'dan Putin'e yeni yıl tebriği

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yeni yıl vesilesiyle bir tebrik mesajı gönderdiği bildirildi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada Kim’in “en yakın dostu ve yoldaşı” Putin'e içten selamlarını ilettiği ve Kuzey Kore adına Rus halkı ve ordusuna iyi dileklerini sunduğu aktarıldı.



2024’te gelişen Kuzey Kore - Rusya ilişkilerine vurgu yapan Kim’in, karşılıklı işbirliğini daha da genişletme umudunu dile getirerek, “2025’in, Rus ordusunun ve halkının neo-Nazizmi yendiği büyük bir zafer yılı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandığı kaydedildi.



Kim’in Putin'e sorumlu liderlik faaliyetlerinde başarı, Rus halkına ise refah ve mutluluk dilediği ifade edildi.