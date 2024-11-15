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Kim Jong-un'dan intihar dronu talimatı

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#Kim Jong-Un#Kuzey Kore#İntihar Drone
Kim Jong-undan intihar dronu talimatı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 10:17

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İnsansız Hava Teknolojileri Kompleksi'ne (UATC) düzenlediği ziyarette yetkililere “tam ölçekli seri üretime geçme” talimatı verdi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İnsansız Hava Teknolojileri Kompleksi'ni (UATC) ziyaret ederek farklı tiplerdeki intihar dronlarının üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre üretilen dronların performans testini izleyen Kim, insansız hava araçlarının (İHA) taktik ve teknik özelliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dronları aktif olarak kullanmaya yönelik askeri rekabetin dünyada giderek hızlandığına vurgu yapan Kim, “Dünyadaki askeri otoriteler İHA'ların büyük ve küçük çatışmalarda net başarılar elde ettiğini kabul edeceklerdir” şeklinde konuştu.

Dron teknolojilerini geliştirmenin askeri açıdan temel bir gereklilik haline geldiğini ifade eden Kim, yetkililere “mümkün olan en kısa zamanda tam ölçekli seri üretime geçme” talimatı verdi. Kuzey Kore'nin çeşitli tiplerde İHA’lar üretme imkan ve potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Kim, bu araçların tehditleri aktif olarak caydırabileceğini hatırlattı. Kim, UATC'nin ulusal savunma yeteneklerinin güçlendirilmesinde kritik bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

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YAPAY ZEKLA VURGUSU

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ağustos ayında Savunma Bilimleri Akademisi Dron Enstitüsü'nü denetleyerek üretilen yerli İHA’lar hakkında yetkililerden bilgi almıştı. Burada yaptığı konuşmada, “Taktik piyade ve özel operasyon birimlerinde kullanılmak üzere çeşitli tiplerde daha fazla intihar dronunun yanı sıra stratejik keşif ve çok amaçlı saldırı dronları geliştirilmeli ve üretilmeli” diyen Kim, yapay zeka teknolojilerinin dron teknolojilerine entegre edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

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#Kim Jong-Un#Kuzey Kore#İntihar Drone

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