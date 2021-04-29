Kim Jong Un verdiği sözü tutamayan parti yetkilisini idam etti

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un, yine bir idam kararı ile gündemde.

Geçtiğimiz yılın mart ayında bizzat temelini attığı hastane için '6 ay içinde bitirin' talimatını veren Kim Jong-un, hastanenin her şey ile büyük bir incelikle ilgilendi.

Ülkenin başkenti Pyongyang'da inşa edilen hastanenin Avrupa'dan getirilen malzemeler ile hizmet vermesini istediğinin altını çizen Kim Jong-un, yetkililere verdiği son tarih geçse de hastane bir türlü açılamadı.

Hastaneyi teftişe giden Kuzey Kore liderini ise büyük bir şok bekliyordu. 6 aylık süreyi geçiren yetkililer daha da gecikmemek için Kim Jong-un'un talimatını görmezden geldi.

Daha hızlı ve daha ucuz olduğu için hastane Çin'den getirilen ekipmanlar ile donatıldı. Zira ülkeye uygulanan ambargolar nedeniyle Kim Jong-un'un istediği ekipmanları getirtmek neredeyse imkansızdı.

Açılışta bunu gören Kim Jong-un'un tabiri caizse gazabı ise korkunç oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kim Jong-un bu kararı veren parti yetkilisi için idam kararı verdi.

Aynı haberlere göre, Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili de görevini kaybetti ancak ölüm cezası almaktan kurtuldu.

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