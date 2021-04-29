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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERER
Haber Giriş: 29.04.2021 - 09:13 | Son Güncelleme:

Kim Jong Un verdiği sözü tutamayan parti yetkilisini idam etti

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Kim Jong Un verdiği sözü tutamayan parti yetkilisini idam etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bizzat temelini attığı proje için verdiği emirleri yerine getirmeyen ve sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti.

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un, yine bir idam kararı ile gündemde.

Geçtiğimiz yılın mart ayında bizzat temelini attığı hastane için '6 ay içinde bitirin' talimatını veren Kim Jong-un, hastanenin her şey ile büyük bir incelikle ilgilendi.

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Ülkenin başkenti Pyongyang'da inşa edilen hastanenin Avrupa'dan getirilen malzemeler ile hizmet vermesini istediğinin altını çizen Kim Jong-un, yetkililere verdiği son tarih geçse de hastane bir türlü açılamadı.

Hastaneyi teftişe giden Kuzey Kore liderini ise büyük bir şok bekliyordu. 6 aylık süreyi geçiren yetkililer daha da gecikmemek için Kim Jong-un'un talimatını görmezden geldi.

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Daha hızlı ve daha ucuz olduğu için hastane Çin'den getirilen ekipmanlar ile donatıldı. Zira ülkeye uygulanan ambargolar nedeniyle Kim Jong-un'un istediği ekipmanları getirtmek neredeyse imkansızdı.

Açılışta bunu gören Kim Jong-un'un tabiri caizse gazabı ise korkunç oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kim Jong-un bu kararı veren parti yetkilisi için idam kararı verdi.

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Aynı haberlere göre, Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili de görevini kaybetti ancak ölüm cezası almaktan kurtuldu.

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