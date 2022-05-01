Kim Jong Un, nükleer silah kullanacağı senaryoyu açıkladı

Haberin Devamı

Tüm Dünya haftalardır nefesini tutmuş Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı takip ederken dünyanın diğer bir köşesinden çok konuşulacak bir haber geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bir süredir tartışmaların odağında olan nükleer silahlar ile ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Ülkeyi demir yumruk ile yöneten Kim Jong Un, hangi senaryoda nükleer silah kullanacaklarını açıkladı.

Önleyici savaş, algılanan yaklaşan bir saldırıyı veya istilayı geri püskürtmek veya stratejik bir avantaj elde etmek amacıyla başlatılan savaşa verilen addır. Bu savaş konseptinde tehdit algılayan ülke karşı tarafın saldırısını beklemek yerine ilk saldıran taraf olarak avantaj sağlamayı hedefler.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin 'düşman güçler' tarafından tehdit edilmesi durumunda 'önleyici savaş' kapsamında nükleer silah kullanacağını açıkladı.

Kuzey Kore liderinin bu sözleri başta ABD ve Güney Kore ve Japonya olmak üzere rakiplerine gözdağı olarak nitelendirildi.

'NÜKLEER PROGRAMA HIZ VERECEĞİZ'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer programına hız vereceklerini söylemişti. KCNA ajansına göre Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 90'ıncı yıldönümü için düzenlenen törende konuşan Kim, 'Ülkemizin nükleer kapasitesini artırmak için mümkün olan en hızlı şekilde adımlar atmaya devam edeceğiz' dedi.

Haberin Devamı

Kuzey Kore lideri konuşmasında nükleer silahların temelde savaşa karşı caydırıcı bir unsur olduğunu ancak saldırıya uğramaları durumunda bunları kullanacaklarını söyledi.

YASAKLI FÜZELERİ SERGİLEDİ

Törende Kuzey Kore'nin yasaklı kıtalararası balistik füzeleri de sergilendi.

Pyongyang Mart'ta 2017'den bu yana ilk kez bir kıtalararası balistik füze denemişti. Bu deneme uluslararası tepki çekmiş, ABD Pyongyang'a bir dizi yeni yaptırım kararı almıştı.

Devlet medyası tarafından yayımlanan fotoğraflara göre törende hipersonik füzelere ek olarak denizaltılardan fırlatılan balistik füzeler de sergilendi.

Pyongyang'ın bu yıl yaptığı yeni füze denemeleri Kore Yarımadası'nda gerginliği artırmıştı.

Uydu görüntüleri Kuzey Kore'nin Mart'ta Punggye-ri'deki nükleer deneme tesislerindeki faaliyetlerini artırdığına işaret ediyor.

Haberin Devamı

Bu hareketlilik Kuzey Kore'nin nükleer silah ve uzun menzilli füze denemelerine yeniden başlayabileceği endişesine neden oldu.

Güney Kore'de yeni göreve gelen Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'ün, Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerine ilişkin sert tavrı, iki ülke arasında gerginliği tırmandırmıştı.

Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook'un bu ayın başlarında Kuzey Kore'nin füze fırlatma tesislerini vurma kapasitesi olduğunu söylemesi Pyongyang'ın tepkisine neden olmuştu.

Kıtalararası balistik füzeler, standart bir hat üzerinde binlerce kilometre uçabiliyor ve teorik olarak Kuzey Kore'nin denediği füzenin ABD topraklarına ulaşması mümkün.

2018'de Kuzey Kore, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan görüşmelerin ardından uzun menzilli balistik füzeler ve nükleer denemeleri için moratoryum ilan etmişti.

Ancak 2020'de Kim Jong-un, bu taahhütlerinin artık kendilerini bağlamadığını açıklamıştı.

Haberin Devamı

ABD'de Biden yönetimi daha önce Kuzey Kore'yle önkoşulsuz görüşmelere başlamaya hazır olduğunu bildirmişti.

Ancak Washington'dan bu konuda bir adım gelmedi. Kuzey Kore görüşmelere devam edilebilmesi için yaptırımlara son verilmesini şart koşuyor.