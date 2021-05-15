Kim Jong Un modaya savaş açtı: İşte yasaklanan ürünler

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un, yine aldığı bir karar ile gündemde.

Kuzey Kore lideri halkının ne giyebileceği ve ne tür saç kesimlerine izin verileceği konusunda yeni bir kararname yayınladı.

Karar kapsamında ruj, boyalı saç ve dar kot gibi 'sosyalist olmayan' moda ürünleri yasaklandı.

Parti gazetesi Rodong Sinmun'da konu ile ilgili yayınlanan yazıda şu ifadeler yer aldı;

'Tarih bize, eğer kendi yaşam tarzımıza bağlı kalmazsak, bir ülkenin ekonomik ve savunma gücü ne olursa olsun savunmasız hale gelebileceği ve sonunda nemli bir duvar gibi çökebileceği çok önemli bir ders veriyor'

Gazete ayrıca Kapitalizmin moda ile pek çok genci kandırdığını iddia etti.

Yazıda 'Kapitalist yaşam tarzının en ufak belirtisine karşı dikkatli olmalı ve onlardan kurtulmak için savaşmalıyız' ifadesi yer aldı.

Kadın ve erkeklere 15 alternatif saç kesimi seçeneği sunulurken, bu opsiyonların dışına çıkanlar 'anti-sosyalist davranış' suçlaması ile karşı karşıya kalacak.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara