Kim Jong Un adeta eridi! Son hali görenleri şaşırttı...

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni yıl politikalarını duyurmak için iktidar partisi toplantısında kürsüye çıktı. Ancak dikkatler liderin söylediklerinden daha çok görüntüsüne odaklandı.37 yaşındaki lider şimdiye kadar hiç görünmediği kadar zayıf görünüyordu...



Ciddi bir gıda kıtlığı ile karşı karşıya olan ülke son dönemde ayrıca Kovid karantinaları, nükleer silah programı üzerindeki yaptırımlar ve doğal afetlerin neden olduğu karmaşık ekonomik krizlerle boğuşuyor.

DİKKAT ÇEKEN YORUM: KİM'İN SON HALİ HALKIN KALBİNİ KIRIYOR

Liderlerinin tam da krizin ortasında gelen son görüntüsü Kuzey Kore halkının odak noktası haline geldi. Devlet televizyonu, Kuzey Kore'nin 25 milyonluk nüfusunun çoğunun ülke çapında açlık ve sistematik baskıyla mücadele etmesine rağmen, Kim'in 'bir deri bir kemik' durumunun halkın kalbini kırdığını iddia etti.



Kim'in sağlığıyla ilgili son dönemde ortaya atılan bir çok iddianın peşinden gelen görüntü ülkede bir kesimin liderlerinin sağlık sorunları olduğunu düşünmesine yol açtı ancak hükümet yetkilileri Kim'in sağlıklı olduğunu iddia ederek, liderin 'ülkesi için' daha az yediği konusunda ısrar ettiler.

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Öte yandan analistler, Kim Jong Un'un bariz kilo kaybının, gıda kıtlığı sırasında 'ülkeye yardım etmek için daha az yeme' çağrısının bir öncüsü olduğunu iddia ediyor. Kim yaptığı 'az yeme' çağrısına ilk kendi uyuyor ve vatandaşların bu konuda şikayet etmesinin önüne geçiyor.

KORKUNÇ BİR GIDA KITLIĞI YAŞANIYOR

Geçen yıl, Kuzey Kore hayati mahsullere zarar veren ve yüzlerce aileyi evsiz bırakan şiddetli bir sel yaşadı. Bu yıl da mahsuller kuraklık ve ardından gelen sel nedeniyle zarar gördü. Ülkede devam eden korkunç gıda kıtlığının, genel kurul toplantısında alınan kararları etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil.