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Kim Jong Un 7 kişiyi halka açık yerde infaz ettirdi! Sebebi...

#Kuzey Kore#Güney Kore#K Pop
Kim Jong Un 7 kişiyi halka açık yerde infaz ettirdi Sebebi...

Kuzey Kore'nin K-Pop müziği de dahil olmak üzere Güney Kore videolarını izlediği için en az 7 kişiyi idam ettiği ortaya çıktı.

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Seul merkezli bir insan hakları grubu ‘Geçiş Adaleti Çalışma Grubu'nun yeni bir raporuna göre, Kuzey Kore, K-Pop videoları da dahil olmak üzere Güney Kore medyalarını izlediği ve dağıttığı için en az yedi kişiyi halka açık yerde idam etti.

KİM JONG UN’UN YÖNETİMİNDE EN AZ 23 HALKA AÇIK İNFAZ! KAN DONDURAN DETAYLAR

İnsan hakları grubu, yüzlerce Kuzey Koreli sığınmacıyla yapılan röportajlar aracılığıyla çarpıcı ayrıntılar sunan raporu derledi.

Raporda, on yıl önce babası Kim Jong Il'in ölümünden sonra iktidara gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un yönetiminde en az 23 halka açık infaz olduğu belirtildi.

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Görüşme yapılan sığınmacılar, kamuya açık infazların hüküm giymiş kişinin vücuduna toplam dokuz kurşun sıkması ile gerçekleştiğini ve idam edilenlerin ailelerinin infazı izlemeye zorlandığını açıkladı.

Sığınmacılardan biri devletten uyarı mesajı niteliğinde bir infaza tanık olduğunu belirterek, "Mahkûmun beyninden kan sızdığı zaman bile insanlar sıraya sokulup idam edilen kişinin yüzüne baktırıldı. " dedi.

“K-POP ACIMASIZ BİR KANSER”

Geçen Aralık ayında, Kuzey Kore hükümeti, müzik ve filmler de dahil olmak üzere Güney Kore medyasını dağıtmayı büyük bir suç haline getiren bir yasa çıkardı. Bir kültür savaşı yürüten ve yabancı etkiye karşı sert önlemler başlatan Kim Jong Un ise K-Pop'tan "acımasız bir kanser" olarak bahsetti.

YUMUŞAMA BELİRTİSİ KISA SÜRDÜ

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ABD ve Kuzey Kore arasında 2018'de Seul ve Pyongyang arasındaki ilişkilerin ısınmasını da teşvik eden tarihi zamanlarda, Kim, Kuzey Kore'nin başkentinde bir K-Pop konserine katılmıştı. Ancak Trump yönetimiyle nükleer silahlardan arındırma görüşmelerinin dağılmasının ve Kuzey Kore ekonomisinin Kovid salgını sırasında bocalamasının ardından Kim’in fikri değişmişe benziyor.

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BIDEN YÖNETİMİ NEREDEYSE HİÇ ADIM ATMADI

Kim, ABD ile nükleer görüşmelerden istediği yaptırımları sağlayamadı ve Biden yönetimi müzakereleri yeniden başlatma konusunda neredeyse hiç bir adım atmadı.

Bununla birlikte, Kuzey Kore lideri, nükleer zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçme ve müfettişlerin ülkeye girmesine izin verme gibi önemli adımlar atmadıkça, yaptırımlar cephesinde herhangi bir hareket görme olasılığı düşük görünüyor.

KUZEY KORE’YE YENİ YAPTIRIMLAR

ABD, Biden döneminde ilk kez Kuzey Kore ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara insan hakları ihlalleri nedeniyle yeni yaptırımlar uyguladı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu hafta Güneydoğu Asya'ya yaptığı bir gezi sırasında ABD'nin Kuzey Kore ile ciddi ve sürekli bir diplomasi aradığını belirterek, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının Washington'ın nihai hedefi olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Blinken, "Kuzey Kore'nin nükleer programlarının oluşturduğu tehdidi kalibre edilmiş, pratik bir yaklaşımla ele almak için müttefikler ve ortaklarla birlikte çalışacağız ve aynı zamanda genişletilmiş caydırıcılığımızı güçlendireceğiz." dedi.

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