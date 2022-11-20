Kim ilk defa kızı ile o testte görüntülendi

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Kuzey Kore haber ajansı KCNA, denemeye ilişkin yayımladığı haberde, Kim ile adı açıklanmayan çocuğun, başkent Pyongyang’daki havaalanında kurulan füze platformu çevresinde görüldüğü fotoğraflara yer verdi. “Hwasong-17” füzesinin fırlatışını gösteren fotoğraflarda Kim’in, elinden tuttuğu 12-13 yaşlarındaki bir kız çocuğu ile tekerlekli mobil füze fırlatma platformunun önünde yürüdüğü, piste taşınırken izlediği, dikey konuma getirildikten sonra pistte dolaştığı görülüyor.

BEYAZ MONTLU ÇOCUK

Kim’i fırlatmayı gözetleme kulesinden izlerken gösteren diğer bir fotoğrafta da beyaz montlu çocuk onun yanında yer alıyor. BBC, bu çocuğun Kim’in kızı olduğunu aktardı. KCNA’nın haberinde ise çocuğun adı belirtilmedi. ABD’li ünlü basketbolcu Dennis Rodman, 2013 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesiyle yaptığı söyleşide Kim ile eşi Ri Sol Ju’nun “Ju Ae” adında bir bebeği olduğu bilgisini paylaşmıştı. Rodman, “Bebekleri Ju Ae’yi kucağıma aldım, Bayan Ri ile de konuştum” ifadesini kullanmıştı. Kuzey Kore devlet medyası, Kim ile Ri’nin evliliğini Temmuz 2012’de kamuoyuna duyurmuştu. Güney Kore istihbaratı, evlilik töreninin aslında üç yıl önce yapıldığını ancak açıklanmadığını ülke makamlarıyla paylaşmıştı. Kim’in eşi Ri, 2018 yılından sonra devlet medyasında “saygıdeğer first lady” unvanı ile anılmaya başlanmıştı. Ri’nin 2012’de hamile olduğu iddia edilmişti.

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DENENEN FÜZE ABD’YE ULAŞABİLİYOR

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin doğu yönüne yerel saatle 10.18’de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu. Japonya Savunma Bakanlığı da yerel saatle 11.23’te, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı. Havada 69 dakika kalan füzenin 6 bin kilometre irtifaya çıkarak, yaklaşık 1000 kilometre menzile ulaştığı kaydedilmişti. Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, denenen kıtalararası balistik füzenin ABD anakarasını vurmak için yeterli menzile sahip olduğunu kaydetmişti.