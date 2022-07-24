Kim attı bu füzeleri

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Ukrayna Güney Harekât Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Odesa limanını dört füzeyle hedef aldığı, füzelerden ikisinin limana isabet ettiği belirtildi. Açıklamada, “Düşman Kalibr seyir füzeleri ile Odesa limanına saldırdı. Füzelerde 2’si hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü, 2’si limanın altyapısına isabet etti” denildi.

‘SORUMLUSU RUSYA OLUR’

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, “Rusya’nın Odesa limanına füze saldırısı, verdiği sözleri tutmaması ve İstanbul anlaşması kapsamında BM ve Türkiye nezdindeki taahhütlerine uymaması 24 saatten az sürdü. Yerine getirmemesi durumunda Rusya, küresel gıda krizinin tüm sorumluluğunu üstlenecektir” dedi. Odesa valisi Maksim Marçenko ise saldırıda yaralananlar olduğunu ve liman altyapısının zarar gördüğünü belirtti. Önceki gün Türkiye’nin liderliğinde, Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Ukrayna’dan tahıl sevkıyatına yönelik anlaşma imzalanmıştı.

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HAFTALAR İÇİNDE BAŞLAYACAK

Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve küresel gıda krizinin çözümü için önemli olarak görülürken, Ukrayna tahılının Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından yeniden dünya pazarına sunulmasının önünü açıyor. Birkaç hafta içinde tam olarak faaliyete geçmesi beklenen anlaşma kapsamında Rusya, sevkıyat sırasında limanları hedef almayacak.

ODESSA SALDIRISINA TEPKİ YAĞDI:

HULUSİ AKAR: RUSLAR ‘YAPMADIK’ DEDİ





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Odesa’daki patlamaya ilişkin, “Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonla görüştük, gerekli bilgileri aldık. Rusya ile yaptığımız temasta da Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler. Tahıl sevkıyatı ile ilgili dün (cuma) yaptığımız anlaşmadan hemen sonra böyle bir hadisenin meydana gelmesi gerçekten bizi de endişelendirdi” dedi.

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Bakan Hulusi Akar, “Gerekli bilgileri aldık. Oraya bir füze saldırısı olduğunu ifade ettiler. Füze saldırılarından bir tanesinin oradaki silolardan bir tanesine isabet ettiğini, diğerinin de siloya yakın bir bölgeye düştüğünü ve fakat orada önemli olan rıhtımların yükleme kapasitesinde ve kabiliyetinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını, oradaki faaliyetlerin devam edebileceğini ifade ettiler” dedi.

Rusya ile de temasta bulunduklarını anlatan Bakan Akar, “Biz orada dün (cuma) yaptığımız anlaşmadaki vardığımız mutabakattaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz ve biz tarafların sükûnetle, sabırla, sakin bir şekilde işbirliğine devam etmelerinden yana olduğumuzu da yine görüşmelerimizde dile getirdik” diye konuştu. ‘Rusya sözünü tutmaz’

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ABD’li milletvekilleriyle video görüşmesinde saldırıya ilişkin konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Bu saldırı şunu kanıtlıyor: Rusya ne kadar söz verirse versin, tutmamanın bir yolunu bulacaktır” dedi.

BM: KESİNLİKLE KINIYORUZ

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan açıklamada, “Genel Sekreter Antonio Guterres, bugün (dün) Ukrayna’nın Odesa limanına yapılan saldırıları kesinlikle kınıyor. Tüm taraflar, Ukrayna tahılının ve diğer ilgili tüm ürünlerin küresel pazarlara güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlamak için dün (önceki gün) küresel bir sahnede net taahhütlerde bulundu. Rusya, Ukrayna ve Türkiye tarafından tam olarak uygulanması zorunluluk gerektirmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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BORRELL: KINIYORUZ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Odesa limanına saldırının, Rusya’nın uluslararası hukuku “tamamen yok saydığını” gösterdiğini söyledi. Borrell, “İstanbul anlaşmasından bir gün sonra tahıl ihracında kritik bir noktaya saldırmak kınanmalıdır” dedi ve AB’nin saldırıyı kınadığını kaydetti.

‘PUTİN’E GÜVENİLMEZ’

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, saldırıyı “şoke edici” olarak nitelendirerek “Anlaşmadan bir gün sonra gerçekleşen bu saldırı, Putin’e güvenilmeyeceğini gösterdi. Ukrayna tahılını Rusya’sız çıkarmanın bir yolunu bulmalıyız” dedi.