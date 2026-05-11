×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kiloları geri almak istemiyorsan günde en az 8 bin 500 adım

Güncelleme Tarihi:

#Kilo#Araştırma#Adım Atma
Kiloları geri almak istemiyorsan günde en az 8 bin 500 adım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 07:00

Biliminsanları, verilen kiloların geri alınmasını önlemek ve ulaşılan ideal kiloyu uzun vadede koruyabilmek için günlük atılması gereken minimum adım sayısını belirledi.

Haberin Devamı

Yeni bir araştırma, kilo kaybı sonrası kilosunu sabit tutmak isteyen bireylerin günde en az 8 bin 500 adım atması gerektiğini ortaya koydu. Uzmanlar, obezite geçmişi olan ve kilo veren kişilerin metabolizmalarının yavaşlama eğiliminde olduğunu, bu direnci kırmanın ve enerji dengesini korumanın en etkili yolunun ise günlük 8 bin 500 ile 9 bin adım bandında kalmak olduğunu vurguluyor.

Gözden KaçmasınTrumptan İranın yanıtına sert cevap: Hiç hoşuma gitmedi, kabul edilemezTrump'tan İran'ın yanıtına sert cevap: Hiç hoşuma gitmedi, kabul edilemezHaberi görüntüle

Çalışma, adım sayısı bu sınırın altında kalan bireylerde verilen kiloların hızla geri alındığını kanıtlayarak, “zayıf kalmanın” anahtarının spor salonundaki yoğun antrenmanlardan ziyade günlük yaşamdaki istikrarlı hareketlilik olduğuna dikkati çekiyor. Modena Üniversitesi’nde görev yapan araştırmanın ortak yazarı Mervan el Ghoch, başlangıçta kilo veren aşırı kilolu kişilerin yaklaşık yüzde 80’inin, üç ila beş yıl içinde kilolarının bir kısmını veya tamamını tekrar alma eğiliminde olduğunu belirterek, “Bu sorunu çözecek ve insanların yeni kilolarını korumalarına yardımcı olacak bir stratejinin belirlenmesinin büyük klinik değeri olacaktır” diye konuştu.,

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kilo#Araştırma#Adım Atma

BAKMADAN GEÇME!