Kiloları geri almak istemiyorsan günde en az 8 bin 500 adım

Yeni bir araştırma, kilo kaybı sonrası kilosunu sabit tutmak isteyen bireylerin günde en az 8 bin 500 adım atması gerektiğini ortaya koydu. Uzmanlar, obezite geçmişi olan ve kilo veren kişilerin metabolizmalarının yavaşlama eğiliminde olduğunu, bu direnci kırmanın ve enerji dengesini korumanın en etkili yolunun ise günlük 8 bin 500 ile 9 bin adım bandında kalmak olduğunu vurguluyor.

Çalışma, adım sayısı bu sınırın altında kalan bireylerde verilen kiloların hızla geri alındığını kanıtlayarak, “zayıf kalmanın” anahtarının spor salonundaki yoğun antrenmanlardan ziyade günlük yaşamdaki istikrarlı hareketlilik olduğuna dikkati çekiyor. Modena Üniversitesi’nde görev yapan araştırmanın ortak yazarı Mervan el Ghoch, başlangıçta kilo veren aşırı kilolu kişilerin yaklaşık yüzde 80’inin, üç ila beş yıl içinde kilolarının bir kısmını veya tamamını tekrar alma eğiliminde olduğunu belirterek, “Bu sorunu çözecek ve insanların yeni kilolarını korumalarına yardımcı olacak bir stratejinin belirlenmesinin büyük klinik değeri olacaktır” diye konuştu.,