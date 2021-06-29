Kilo kontrol cihazına tepki yağıyor... 'Bunun adı işkence!'

Dünya Sağlık Örgütü tarafından en tehlikeli hastalıklardan biri olarak kabul edilen, ölümcül sonuçlar doğuran ve dünya çapında milyarlarca insanın yaşadığı bir sorun haline gelen obezite ile savaş bilim dünyasının da en çok kafa yorduğu sorunlardan bir son yıllarda.

Sağlıksız beslenme ve obezite ile savaşta en büyük anahtar elbette sağlıklı besin tercihleri yaparak hareketsizlikten uzak bir yaşam sağlayabilmek. ancak bu birçok insan için, birçok sebepten mümkün olamıyor. Hal böyle olunca devreye sağlıksız diyetler, hızlıca kilo vermeye çalışırken yapılan kötü tercihler ve son kertede de cerrahi müdahaleler devreye giriyor.

Yeni Zelanda'dan gelen ve Guardian'da yer alan bir haber ise bu kilo verme ya da kilo almama durumunun geldiği boyutu göstermesi açısından oldukça çarpıcı ve dünya çapında, özellikle de sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yeni Zelanda Otago Üniversitesi ve İngiltere, Leeds'ten bir grup bilim insanı kilo almayı engellemek için ağız içine yerleştirilen bir cihaz geliştirdiler. Ağız içine, dişlerin alt ve üst kısmına yerleştirilen mıknatıslı bir cihaz kişilerin ağızlarını 2 milimetreden fazla açamamasını sağlıyor. Böylelikle katı beslenme mümkün olmuyor ve sadece sıvı beslenerek büyük ölçüde kilo kaybı sağlanıyor.

Otago Üniversitesi buldukları bu yöntemi sosyal medya hesaplarından tweet atarak 'Dünyada bir İlk!' ibaresiyle duyurdular bunun 'obezite salgınıyla mücadelede ilk kez uygulanan ve kişileri sıvı beslenmeye mecbur bırakarak kilo kaybı sağlayan ilk ağız-içi cihaz' diye tanımladılar.

Ancak dünyanın dört bir yanından insanlar bu cihazı bir Orta Çağ işkence aletine benzeterek olayı protesto ettiler. 'DentalSlim Diyet Kontrolü' olarak adlandırılan ve ağız içine alt ve üst azı dişlerine yerleştirilen bu mıknatıslı düzenek ağzımızı 2 milimetreden çok açamamamızı sağlıyor. Aleti 7 Yeni Zelandalı obezite hastası üzerinde deneyen bilim insanları 2 hafta boyunca sadece düşük kalorili sıvı bir diyetle beslenen kadınların bu sürede 6 kilo civarı zayıfladıkları ve toplam kilolarının yüzde 5'ini kaybettiklerini açıkladılar.

Öte yandan bu deneyimi yaşayan kişiler cihaz ağızlarındayken büyük rahatsızlık yaşadıklarını ve konuşmakta zorlandıklarını anlattı. Hatta katılımcılardan biri normalde yiyemeyeceği katı çikolatayı eritip sıvı hale getirerek tükettiğini bile söyledi.

Cihaz işkence aletine benzetilip eleştirilirken araştırmayı yürüten bilim insanları bunun cerrahi olan ve geri döndürülemez işlemlere alternatif olduğunu ve ucuz ve kısa vadeli bir yöntem olduğunu söylerken bu cihazı uzun süreli sağlıksız diyetler için değil, obezite cerrahisi ameliyatı / Tedavisi olabilmek için kilo vermesi gereken kişiler için tasarladıklarını açıkladı.

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