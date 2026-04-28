'Kilit aktör Türkiye!' AB'nin Balkanlar'da Ankara'ya neden ihtiyacı var?

Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 11:33

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in “Avrupa kıtasını Rus, Türk veya Çin etkisine düşmeyecek şekilde tamamlamalıyız” sözleri, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilere dair tartışmaları alevlendirdi. AB’nin Batı Balkanlar’da Türkiye’nin etkisine neden ihtiyaç duyduğunu ele alan dış basın, Türkiye’nin bölgede Avrupa için bir tehdit değil, istikrarı pekiştiren kilit aktör olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho, von der Leyen'in tartışma yaratan ifadelerinde Batı Balkanlar'ı kastettiğini vurgulamıştı. Türkiye'nin AB üyeliğine aday bir ülke olarak komşu ülkelere karşı ek bir sorumluluğu olduğunu savunan Pinho, Ankara'nın etki alanından rahatsızlık duymadıklarını kaydetmişti.

The Caspian Post’ta yayımlanan bir analizde, Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlar’da Türkiye’nin etkisine neden ihtiyaç duyduğu ele alındı. Analizde, Türkiye’nin bölgede bir tehdit değil, istikrarı pekiştiren doğal bir aktör olduğu ifade edildi. Türkiye'nin bölgedeki etkisi olmadan ortaya çıkacak güç boşluğunu Avrupa'nın dolduramayacağını kaydedilirken, Ankara, bölgedeki barış ortamının korunmasında kilit aktör olarak gösterildi.

"TÜRKİYE BALKANLAR’DA DOĞAL BİR AKTÖR"

Analizde, Türkiye’nin 14. yüzyıldan bu yana Balkanlar’da varlığını kesintisiz şekilde sürdürdüğü hatırlatıldı. Türkiye'nin bölgedeki Müslüman nüfusla ortak bir kültürel mirası paylaştığına dikkat çeken Caspian Post, Ankara'nın bölge ülkeleriyle ileri düzeyde diplomatik ilişkilere sahip olduğunun altını çizdi.

Türkiye aynı zamanda Balkanlar’ın en büyük ekonomisi konumunda. Coğrafi yakınlığını avantaja çeviren Ankara, bölgeye büyük yatırımlar yapıyor. Analizde, bu yatırımların, Balkan ülkelerinin kalkınma sürecine doğrudan katkı sağladığı vurgulandı.

BALKANLARDA TANSİYONU DÜŞÜREN DİPLOMATİK ADIMLAR

Türkiye, bölgenin en güçlü aktörü Sırbistan ile kapsamlı ve dostane ilişkiler geliştirdi. Analize göre bu ortaklık, bölgesel gerilimleri önemli ölçüde düşürdü. Türkiye ayrıca Bosna’daki istikrar sürecine de olumlu katkılarda bulundu.

Ankara'nın Balkanlar'da tüm tarafların güvenini kazanmış nadir aktörlerden biri olarak öne çıktığı vurgulanan analizde, "Türkiye, AB gibi Bosna’nın toprak bütünlüğünü desteklerken, Belgrad yönetimi ile Saraybosna arasında diyaloğu kolaylaştıran bir rol üstleniyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki barış gücü misyonunun komutasını 2023'ten bu yana 2 dönem üstlenmişti.

TÜRKİYE'NİN BALKAN VİZYONU

Analizde, Von der Leyen’in sözlerinin aksine, Türkiye'nin Balkan ülkelerinin AB üyeliğini desteklediğine dikkat çekildi. Haber sitesi, AB üyelikleri bölgenin istikrarını artıracağı için bu durumun doğrudan Türkiye’nin çıkarına olduğunu belirtti. Ayrıca AB üyeliği sürecindeki Balkan ülkelerinin, Türkiye-AB ilişkilerine olumlu katkı yaptığı kaydedildi.

Makaleye göre Türkiye ve AB, Balkanlar konusunda aynı vizyonu paylaşıyor. Türkiye’nin bölgede güçlü kültürel ve ekonomik bağlar kurma çabası olduğunu bildiren The Caspian Post, "(Türkiye ile rekabet) Avrupa için sıfır toplamlı bir oyun olmamalı. Türkiye’nin oynadığı çeşitli roller, AB dahil tüm aktörler için fayda sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE’NİN VARLIĞI DİĞER AKTÖRLERİN ETKİSİNİ SINIRLIYOR"

AB’nin Balkanlar'daki güç mücadelesinde Türkiye'nin oynadığı kilit rolü göz ardı etmemesi gerektiği belirtilen analizde, "Eğer Türkiye bugün Batı Balkanlar’a tamamen kayıtsız kalsaydı, AB bu boşluğu doldurabilir miydi? Büyük olasılıkla Çin veya Suudi Arabistan devreye girerdi." denildi.

Analizde Çin ve Suudi Arabistan'ın, önemli finansman kaynakları ya da dini bağlarını kullanarak Balkanlar'da nüfuzlarını genişletmeye çalışacağı savunuldu. The Caspian Post, Türkiye’nin bölgedeki varlığının, AB’nin de rolünü sınırlı tutmak istediği diğer aktörlerin etkisini kısıtladığını savundu. Balkan ülkelerinin çoğunun önümüzdeki on yılda AB’ye katılması bekleniyor. Haber sitesine göre Türkiye, bu süreçte önemli bir ortak olmaya devam edecek.

