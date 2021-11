Kiliseye gitmiyor

Göbek adı Hüseyin olan Obama birçok kez, dini asla siyasete alet etmek istemediğini açıklamıştı. Obama’nın selefleri George Bush, Bill Clinton ve baba George Bush, seçildikten hemen sonra her pazar sabahı kilisede ibadet ederken görünmeye özen göstermişlerdi.de başkanlık seçimlerini kazanan Barack Obama’nın, Pazar sabahları kiliseye gitmek yerine spor salonlarında boy göstermesi, kaşların çatılmasına neden oldu. Göbek adı "Hüseyin" olan Obama, seçim kampanyası boyunca rakipleri tarafından sürekli olarak Müslüman olmakla suçlanmış, ancak Obama ısrarla iyi bir Hıristiyan olduğunu vurgulayagelmişti.Obama seçilmesinden bu yana üç Pazar geçmesine karşın kilisedeki sabah ayinlerine hiç katılmaması, dikkatleri çekti. Obama, Pazar sabahları kiliseye gitmek yerine Chicago’daki spor salonlarında sıkı bir şekilde çalışıyor. Obama’nın kiliseye niçin gitmediği sorulan bir danışmanı, şunları söyledi:"Obama Ailesi, dini vecibelerini hep Chicago’da yerine getirdi ve ibadete, ibadet edenlere büyük saygı duyuyorlar. Ancak başkan seçildikten sonra, çok sayıda kişiden oluşan ve farklı mezheplere mensup yakın çevresini rencide etmek endişesiyle, kiliseye gitmeye ara verdi."Obama’nın, seçim kampanyası sırasında da kiliseye seyrek gitmesi dikkat çekmişti. Obama, kampanya çerçevesinde son derece dindar bir eyalet olan Güney Carolina’ya uğradığında, kiliseye gitmiş ve kilise mensuplarına hitaben bir konuşma yapmıştı. Chicago’da da her zaman gittiği kilisede, siyah toplum ve önde gelenlerine bir konuşma yapmıştı.Demokrat Partili Obama, İllinois senatörüyken bile, dini asla siyasete alet etmek istemediğini açıklamıştı. Bu yüzden yeni başkan seçilen Obama’nın, seleflerinin aksine kiliselerde dini şov yapmaktan özenle kaçındığı belirtiliyor. Oysa Obama’nın selefleri Başkan George Bush, Bill Clinton ve baba George Bush, seçildikten hemen sonra her Pazar sabahı kilisede ibadet ederken görünmeye özen göstermişlerdi.Obama hakkında sık sık Müslüman olduğuna ilişkin haber ve yazılar çıkmış, fotoğraflar yayınlanmıştı. Seçim kampanyası sırasında New Yorker dergisi, Obama’yı başında sarık, üzerinde cübbe, eşi Michelle’i de üzerinde askeri pantolon, sırtında Kalaşnikov tüfekle resmetmişti. Bunun üzerine TV’de Larry King’in programına çıkan Obama, "Bu ülkede, birçok mükemmel iş yapan mükemmel Müslüman Amerikalılar var. Bunun bir çeşit hakaret olarak kullanılmasının veya benim hakkımda kuşkulara yol açmasının talihsizlik olduğunu düşünüyorum. Amerika bu değil" diyerek, üzüntüsünü dile getirmişti. Obama, Müslüman olduğu yolundaki iddialar gibi hakkında çıkarılan söylentilere daha sert karşılık vermediği için de kendisini suçladığını da itiraf etmişti.Obama’nın, ABD’nin önde gelen Hıristiyan liderleri ile yaptığı kapalı toplantıda oldukça terlediği ve din sınavından geçirildiği ortaya çıkmıştı. Obama, aynı toplantıda, "Benim için tek yol Hz.İsa" demişti. Chicago’daki toplantıya 30 kadar dini lider katıldı ve ünlü vaiz Franklin Graham, Obama’yı test etmişti. Graham, Obama’ya, İslam ile bağlantısının ne olduğu ve nerede vaftiz edildiği gibi soruları yönelttikten sonra, "Sen, kurtarıcın olarak Hz.İsa’yı kabul ediyor musun" sorusunu yöneltmişti. Kenyalı babasının İslam ile bir ilgisi olmadığını belirten Obama, ardından "Benim için tek yol Hz.İsa. Başka insanları ise yargılayacak konumda değilim" diye konuşmuştu.