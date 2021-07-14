Kilise bahçesinde yenileri bulundu: Yine çocuk mezarları

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’nin haberine göre, Güney Körfez Adaları’ndan Kuper Adasındaki Penelakut Yerli Kabilesi, Kuper Adası Yatılı Kilise Okulu’na ait bölgede 160’tan fazla “belgesiz ve işaretsiz” mezar bulunduğunu duyurdu. Kanada’da kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti. 24 Haziran’da da Sakatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulunmuştu. Kanada’nın British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulu’nun yakınında da 30 Haziran 2021’de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar keşfedilmişti.

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