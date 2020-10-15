Kılıçdaroğlu’ndan Aliyev’e destek mektubu

Kılıçdaroğlu mektubunda özetle şunları yazdı: “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin karşı harekâtı neticesinde, otuz yıla yakın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarının kurtarılmasına başlandığını memnuniyetle izliyor, haklı davanızda sizi destekliyoruz. Ermenistan’ın bunun yerine savaşı tüm Azerbaycan sathına yaymak için Gence, Berde, Mingeçevir gibi yerleşim yerlerine roket saldırıları düzenleyerek yeni sivil can kayıplarına yol açmasını ise lanetliyoruz.

Yüreklerimiz Azerbaycan için çarpmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de vurguladığı üzere, Azerbaycan’ın dertleri kendi dertlerimiz ve sevinçleri kendi sevinçlerimizdir.”