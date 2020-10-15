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Haber Giriş: 15.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’ndan Aliyev’e destek mektubu

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Kılıçdaroğlu’ndan Aliyev’e destek mektubu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e destek mektubu gönderdi.

Kılıçdaroğlu mektubunda özetle şunları yazdı: “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin karşı harekâtı neticesinde, otuz yıla yakın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarının kurtarılmasına başlandığını memnuniyetle izliyor, haklı davanızda sizi destekliyoruz. Ermenistan’ın bunun yerine savaşı tüm Azerbaycan sathına yaymak için Gence, Berde, Mingeçevir gibi yerleşim yerlerine roket saldırıları düzenleyerek yeni sivil can kayıplarına yol açmasını ise lanetliyoruz.

Yüreklerimiz Azerbaycan için çarpmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de vurguladığı üzere, Azerbaycan’ın dertleri kendi dertlerimiz ve sevinçleri kendi sevinçlerimizdir.”

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