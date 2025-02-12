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Kilauea Yanardağı'nda korkutan hareketlilik: Lav püskürttü

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#Hawaii'de Kilauea Yanardağı#Lav Püskürtüldü#Aktif Yanardağ
Kilauea Yanardağında korkutan hareketlilik: Lav püskürttü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 10:04

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak gösterilen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü. Yanardağın, 100 metreye kadar lav püskürttüğü ve gökyüzüne dumanların yükseldiği kaydedildi. Ziyaretçilere, güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıl

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Hawaii'de Kilauea Yanardağı, 23 Aralık'tan bu yana belirli aralıklarla hareketliliğini sürdürüyor.

Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan yazılı açıklamada, yanardağın yerel saatle 10.16 sularında 9'uncu kez yaklaşık 100 metreye kadar lav püskürttüğü ve gökyüzüne dumanların yükseldiği kaydedildi.

Yanardağdaki faaliyetin Hawaii Volkanları Ulusal Parkı içindeki zirve kraterinde gerçekleştiğine işaret edilirken ulusal parkta ziyaretçilere güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları uyarısı yapılıyor.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

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#Hawaii'de Kilauea Yanardağı#Lav Püskürtüldü#Aktif Yanardağ

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