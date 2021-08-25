MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKilauea Yanardağı'nda korkutan hareketlilik: 140 deprem!
GeriDünya Kilauea Yanardağı'nda korkutan hareketlilik: 140 deprem!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Kilauea Yanardağı'nda korkutan hareketlilik: 140 deprem!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kilauea Yanardağı'nda korkutan hareketlilik: 140 deprem!

Hawai'deki Kilauea Yanardağı'nda çok sayıda deprem tespit edildi. Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.

Bilim insanları, Hawai'deki Kilauea Yanardağı'nda çok sayıda deprem meydana geldiğini tespit etti.

Hawai Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, gece başlayan çok sayıda depremin, sabaha kadar devam ettiği ancak depremlerin herhangi bir patlamaya neden olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Yanardağda, en büyüğü 3,3 şiddetinde olmak üzere 140 depremin kaydedildiği, depremlerin çoğunun 1'den daha az şiddette gerçekleştiği aktarıldı.

Yoğun depremler sırasında yanardağın yüzeyinde değişiklikler tespit eden bilim insanları, değişimin, magmanın yanardağın güney kısmında hareket ettiğini gösterebileceğini ifade etti.

Gözlemevi, "izleme" olan uyarı seviyesini "uyarı" olarak değiştirdi.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.

: İlginizi Çekebilir

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi